Milan-Napoli 2-1: Saelemaekers e Pulisic schiantano Conte al Meazza

Termina 2-1 per il Milan il big match della quinta giornata contro il Napoli. Rossoneri che sembrano chiudere la gara nel primo tempo con le reti di Saelemaekers e Pulisic. Nella ripresa l’espulsione di Estupinan che causa il rigore del 2-1 di De Bruyne riapre il match con il Napoli che non riesce però a rimontare sul 2-2.

Le formazioni

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Gimenez. All.: Allegri.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. All.: Conte.

Saelemaekers e Pulisic la indirizzano

Pronti via e dopo 3 minuti il Milan la sblocca con Saelemaekers. Pulisic prende il tempo a Marianucci e lo salta secco in velocità, per poi mettere un pallone sul secondo palo che l’esterno belga deve solo spingere in fondo al sacco. Al 11′ Maignan salva il Milan. Politano lascia sul posto Estupinan e va al cross per Estupinan che calcia. Il capitano del Milan è bravo a rispondere poi anche su McTominay. Pericoloso Pavlovic al 17′. Sugli sviluppi del corner a rientrare calciato da Modric, prova a girarla in equilibrio precario il centrale serbo ma non trova lo specchio. Al 27′ il Milan spreca con Fofana. Palla geniale di Pulisic in verticale per l’inserimento del mediano francese che calcia di sinistro sopra la traversa. 4 minuti e Pulisic fa 2-0. Pavlovic va via di forza ad Anguissa, Fofana gioca di sponda per il taglio dello statunitense che prende la mira e col destro non lascia scampo a Meret. Ancora Milan pericoloso con Saelemaekers al 39′. Ci riprova dalla distanza l’esterno belga calciando col sinistro dopo aver superato Gutierrez, respinge con i pugni Meret. Occasione Napoli al 41′. De Bruyne premia l’imbucata di Di Lorenzo, ma il capitano azzurro non riesce a colpire bene la sfera. Esce e la fa sua Maignan.

De Bruyne la riapre ma non basta

Napoli che sfiora il gol al 53′. Palla dentro di De Bruyne sulla quale non riesce a intervenire Hojlund, si salva il Milan con Tomori che allontana il pericolo. Al 55′ rigore per il Napoli e rosso ad Estupinan. Miracolo di Maignan sul colpo di testa di Anguissa, sulla respinta arriva Di Lorenzo steso con una spinta evidente da Estupinan. Dal dischetto si presenta De Bruyne che non sbaglia e fa 2-1. Al 76′ pericoloso Di Lorenzo. Anguissa riceve da Lobotka e va al cross per il colpo di testa verso il primo palo del capitano azzurro, fuori misura. Elmas pericoloso al 85′. Prova a farsi strada il centrocampista macedone ma perde l’attimo e viene murato al momento del tiro dalla difesa rossonera. Neres ci prova due volte nel recupero ma non basta. Finisce 2-1 Milan. Rossoneri, Napoli e Roma in vetta a 12 punti.