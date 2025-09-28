Valentino Rossi, è festa grande in MotoGP: è appena successo

Valentino Rossi ha fatto la storia del motociclismo, specialmente della MotoGP, e adesso sembrano esserci buone notizie per il Dottore.

Valentino Rossi è senza la benché minima ombra di dubbio un pilota di straordinario calibro, considerando anche i risultati ottenuti nel corso della sua carriera di pilota. Ritiratosi nel 2021, ha concluso la sua esperienza motociclistica con oltre 100 vittorie, quasi 200 podi e ben nove titoli mondiali nel motomondiale.

Corre ancora oggi, anche se in Endurance con le auto, e soprattutto ha un team in MotoGP che gli regala non poche soddisfazioni dal punto di vista sportivo.

Da anni ormai Valentino Rossi ha deciso di prendere la situazione in mano e dare la possibilità a svariati talenti di mostrare cosa sono capaci di fare. Il risultato sono stati campioni come Francesco Bagnaia, detentore di tre titoli mondiali e pilota ufficiale del team Ducati. Oltre a questo, comunque, ci sono davvero buone notizie per quanto riguarda il team di Valentino Rossi.

Valentino Rossi, festa in MotoGP: ecco perché

Anche se in qualifica e nella Sprint Race ha fatto fatica, Fabio Di Giannantonio ha ammesso di essersi trovato molto bene con la moto. Pilota del team VR46, l’italiano al venerdì ha terminato quinto con la sua Ducati, ammettendo di essere davvero contento del risultato ottenuto.

Soprattutto perché, a detta sua, non si divertiva così sulla sua moto da tempo. Oltre a questo, ha anche ammesso ai microfoni di Sky Sport che “siamo primi nel settore T2, fino al curvone dela 6, ma devo migliorare nella staccata in discesa, non riesco ancora a tagliare stretto come vorrei. Ci stiamo lavorando, soprattutto per sabato. Negli ultimi week end ci stiamo concentrando di più sul time attack e sulla Sprint Race”.

Nonostante questo, non si può dire che per lui sia stata una giornata particolarmente positiva. Tuttavia, nonsotante non sia riuscito a essere fra i primi dieci, ha spiegato dopo la gara breve che sono cambiate le condizioni rispetto al venerdì, quindi questo potrebbe spiegare le difficoltà improvvise in qualifiche e nella Sprint Race.

Nella MotoGP attuale tutto può cambiare in maniera repentina e fin troppo immediata, quindi si tratta del genere di cosa che può assolutamente capitare anche a un pilota esperto e talentuoso come Di Giannantonio. In ogni caso, non si può affermare che sia stata una pessima giornata per il team di Valentino Rossi, considerando che Franco Morbidelli ha concretizzato una splendida gara entrando in top 5.