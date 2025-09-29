Atalanta, Carnesecchi: “Momento molto positivo! Siamo migliorati molto in fase difensiva”

Insieme a Ivan Juric, il portiere dell’Atalanta, Marco Carnesecchi, ha presentato il match contro il Brugge: «Sto vivendo un momento molto positivo, mi sento in gran forma anche grazie a un ritiro svolto con grande intensità. Questa condizione va mantenuta: dobbiamo continuare a crescere e a lavorare con questa mentalità».

«Pararigori? È un appellativo che mi fa piacere, ma cerco sempre di migliorare. I rigori sono episodi decisivi e saperli neutralizzare può fare la differenza. Detto questo, la mia crescita passa anche da tanti altri aspetti del gioco. Sono contento di poter dare un contributo importante alla squadra. Le parate aiutano, ma conta l’atteggiamento generale: bisogna saper leggere le situazioni e restare sempre dentro la partita».

Brugge? «Sarà fondamentale affrontare il Brugge con grande personalità e partire subito forte. In Champions i dettagli fanno la differenza e dobbiamo dimostrare di essere solidi fin dall’inizio. Giocare in Champions ti aiuta a crescere tanto. Ogni partita internazionale ti mette davanti a situazioni nuove da cui imparare. Sono esperienze che alzano il livello. Rispetto all’anno scorso siamo migliorati molto in fase difensiva. La squadra mi sembra solida, c’è un gruppo forte e affiatato. Ovviamente servono ancora tempo e lavoro per assimilare bene i dettami del mister, ma la strada è quella giusta».