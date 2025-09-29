Atalanta, Juric: “Vogliamo riscattarci! Ederson e Lookman importanti nelle rotazioni”

Conferenza stampa pre-Brugge per l’allenatore dell’Atalanta, Ivan Juric: “Per noi è una partita importante considerando l’anno scorso. Vogliamo riscattarci e lottare per vincere”.

Si può ipotizzare un tridente nonostante la gestione delle energie?

“A noi piacerebbe avere tutti a disposizione: noi vogliamo vincere la partita, ma cercando anche di non spremere troppo i giocatori. I ragazzi stanno bene e sono fiducioso”.

La squadra? “Siamo migliorati molto davanti, ma dall’altra parte senza solidità difensiva non vai da nessuna parte. Tutta la squadra ha fatto una partita di sacrificio contro la Juve: serve anche questo per portare a casa i risultati”.

Brugge? “Sono una squadra ottima e collaudata considerando che si conoscono dall’anno scorso: hanno tanti talenti. Per loro non è un momento di troppa stanchezza: il campionato è ancora lungo. Certe volte è meglio fisicamente giocare spesso tra campionato e coppe. Sono una squadra che non molla mai. L’anno scorso al di là del rigore hanno dimostrato di essere un buon gruppo: mi hanno impressionato molto. Sono compatti e giocano alla pari con tutti: basta vedere quello che hanno fatto contro il Monaco”.

Lookman ed Ederson? “E’ da un po’ di tempo che si è allenato con noi Ademola: comincio a farci qualche pensierino, anche per quanto riguarda Ede. Per noi sono due giocatori importanti da far rientrare nelle rotazioni”.

Infortuni? “Sicuramente, ma anche gli altri che sono stati impiegati hanno fatto bene tipo Djimsiti e Ahanor. Per un mister è un grande segnale perché nel periodo in cui non hanno giocato si sono allenati molto bene. Non vedo l’ora di riavere la squadra al completo: spero dopo la sosta di recuperare qualcuno e di migliorare la nostra situazione”.