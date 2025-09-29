Dramma in MotoGP, arrivano le scuse ufficiali: tragedia sfiorata

Poteva finire malissimo: un pilota già molto sfortunato quest’anno ha rischiato di farsi male e di fare del male ad un collega.

In MotoGP gli incidenti e gli imprevisti capitano così spesso che sono ritenuti proprio parte del gioco da atleti, squadre e tifosi. Cadere da una motocicletta che va a 340 chilometri orari è un’esperienza che nessuno si augurerebbe di vivere ma per i centauri che corrono in MotoGP, si tratta di una cosa così frequente e probabile da essere messa automaticamente in conto ogni volta che scendono in pista.

Quest’anno pochi atleti sono stati sfortunati, sotto questo aspetto, come il campione in carica uscente Jorge Martín. Martinator, ormai sicuro di non vincere il titolo che è stato preso da Marc Marquez, aveva iniziato la stagione in Aprilia pieno di aspettative. Poi, il GP di Qatar dove ha fatto quella che è probabilmente la peggiore caduta della sua carriera, ha stroncato tutti i sogni di gloria e successo.

Con una serie di costole rotto ed un polmone perforato, lo stesso Martin ha riconosciuto di essere stato “fortunato ad essere ancora vivo” ma questo non gli ha impedito di tornare in sella alla sua motocicletta qualche GP fa. Il problema è che l’atleta non sembra essersi ancora ripreso e, soprattutto, pare bersagliato dalla sfortuna. L’ultimo episodio ha dell’incredibile sotto questo aspetto.

Martin cade sul compagno di squadra: le condizioni

Prima, c’è stato l’episodio in Ungheria dove la moto di Martin ha iniziato a buttare fuori del fumo nero dopo un’esplosione del motore, episodio definito “raro ma possibile” dai suoi meccanici. Ora, alla gara Sprint del Giappone, Martinator ha conosciuto nuovamente un momento di enorme sfortuna. Il pilota è caduto e sopratutto, si è portato dietro l’ultimo concorrente che avrebbe dovuto colpire!

Non solo Martin si è rotto la clavicola destra, cosa che lo terrà lontano dalle gare ancora una volta per chissà quanto tempo, ma ha pure travolto il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Il pilota italiano ha riportato un bel livido sulla coscia destra ma non ha fratture o lesioni tali da comprometterne la presenza in gara e la prosecuzione di stagione.

L’incidente ha spinto subito lo spagnolo a scusarsi con Bezzecchi mentre veniva trasportato dai medici: “Dico solo e semplicemente che Martin ha chiesto scusa perché si è subito reso conto di aver colpito Marco, ed è stato quasi tenero perché, per la quarta volta in stagione, il primo pensiero è stato per Marco”, fa sapere il portavoce di Aprilia Antonio Boselli. Di certo, questa è la stagione più sfortunata a cui Martin abbia mai preso parte.