È morto Roscoe, lutto terribile per Hamilton: il suo ricordo è straziante

Lewis Hamilton dice addio al suo amato cane Roscoe: il pilota della Ferrari pubblica un messaggio straziante per annunciare la sua morte

“È stata la decisione più difficile della mia vita”: Lewis Hamilton pubblica un messaggio straziante per annunciare la morte di Roscoe, il suo amato cane che da qualche giorno lottava tra la vita e la morte.

Non ce l’ha fatta a superare la nuova crisi: ricoverato ormai da giorni per l’aggravarsi di una polmonite che si portava dietro da tempo, in mattinata è arrivata la triste notizia, anche se il decesso risale a domenica. È stato lo stesso Hamilton a comunicarla a tutti con un messaggio che ha toccato il cuore dei suoi fan e di chi negli ultimi giorni aveva risposto all’appello del pilota della Ferrari e si era unito alla preghiera per la salute dell’animale.

“Dopo quattro giorni di supporto, lottando con ogni briciolo di forza che aveva, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita – il messaggio pubblicato da Hamilton su Instagram – e dire addio a Roscoe“. Il post del sette volte campione del mondo è carico di amore e dolore allo stesso tempo: “Non ha mai smesso di lottare, fino alla fine. Mi sento così grato e onorato di aver condiviso la mia vita con un’anima così bella, un angelo e un vero amico”.

Hamilton, i messaggi di cordoglio della Ferrari e della Formula 1

Hamilton continua dicendo che “portare Roscoe nella mia vita è stata la decisione migliore che abbia mai preso” quindi racconta la difficoltà nell’aver dovuto decidere lui di mettere fine alle sofferenze del suo amato cane.

“Non ho mai dovuto affrontare il fatto di far addormentare un cane prima d’ora – il racconto drammatico di Hamilton -, anche se so che mia madre e molti amici più stretti l’hanno fatto. È una delle esperienze più dolorose e sento un legame profondo con chiunque abbia vissuto la perdita di un amato animale domestico. Anche se è stato così difficile, averlo è stata una delle parti più belle della vita, amare così profondamente ed essere amati in cambio”.

Immediato il cordoglio del mondo della Formula 1, partendo dalla Ferrari che ha subito commentato sui social la notizia stringendosi intorno al proprio campione: “Dispiace per la tua perdita, Lewis – il post della scuderia di Maranello -. Roscoe era un cane fantastico, e non verrà mai dimenticato”.

“Riposa in pace Roscoe Hamilton, una vera star a pieno titolo. L’amato Roscoe di Lewis Hamilton ha portato sorrisi nel paddock e scaldato i cuori dei tifosi di tutto il mondo. I nostri pensieri sono con Lewis in questo momento difficile. Riposa in pace Roscoe, da cucciolo di razza a icona del Dogue, grazie per le impronte che hai lasciato nei nostri cuori” il toccante ricordo sull’account X della Formula 1.