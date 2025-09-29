Inter, Chivu: “Questo è un gruppo di veri uomini. Sommer domani gioca”

Christian Chivu, allenatore dell’Inter, in conferenza stampa ha presentato la sfida contro lo Slavia Praga, valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League.

Come può crescere la squadra?

“Bisogna pensare alla prossima partita, dietro l’angolo ci sono grandi insidie”.

Nelle ultime tre partite la squadra è cresciuta. Cosa ti aspetti ora?

“Continuità e attenzione sempre al massimo. Mi aspetto una squadra sempre dominante e bisogna capire i momenti della partita. Bisogna comprendere cosa fare per portare a casa la vittoria ed essere cinici”

Cosa la sorprende della squadra?

“La voglia di essere dominanti e alcuni cambiamenti. Questo è un gruppo di uomini veri”.

Sta per arrivare un tour de force in Champions?

“Non dobbiamo guardare troppo avanti. Dobbiamo stare con i piedi per terra, le aspettative e il rischio di guardare in là può creare delusioni”.

Bisseck come sta?

“Sta bene e prima o poi lo vedremo”.

Sommer torna in porta?

“Io ho 22 titolari, parto da questo concetto. Poi se uno dà di più o meno mi prendo sempre la responsabilità. Sommer domani parte dall’inizio. Da quando sono qui i cambiamenti sono sempre stati fatti e vale sempre la meritocrazia. Sono sempre consapevole del fatto che non si debba mai perdere l’equilibrio”.

Cos’avete registrato in fase difensiva?

“La pressione fatta meglio anche sulle seconde palle. Come occupi il campo, la voglia che hai di vincere i duelli. Siamo sicuramente più bravi in questi aspetti ma c’è anche l’orgoglio del campione”.

Chi vede come vice Calhanoglu?

“Non solo Barella ma anche Zielinski”.

Che tipo di partita si aspetta?

“Una partita difficile come tutte le partite in Europa. Sappiamo che hanno continuità. Sono imbattuti in stagione e sono sicuro che vorranno fare una grande partita”.