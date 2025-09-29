SI HD

Lazio, Sarri: “Vittoria meritata. Derby? Perso in maniera discutibile”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria sul campo del Genoa.

È nata una nuova Lazio con il sistema di gioco diverso: Se giochiamo con questa determinazione, possiamo adottare qualsiasi modulo. Non è quello la variabile decisiva. Fa piacere che, in una settimana piena di difficoltà, sia arrivata una prestazione del genere. La vittoria è meritata, forse il risultato è un po’ troppo largo“.

Maurizio Sarri Lazio
Maurizio Sarri- (ANSA) – sportitalia.it

 

Lazio, ancora Sarri

Quali corde ha toccato dopo la sconfitta nel derby: Io avrei accettato di venire qui in altre condizioni. La scelta era stata fatta e mi sembrava un tradimento tirarmi indietro di fronte a una difficoltà, soprattutto nei confronti dei tifosi. Abbiamo perso un derby in maniera discutibile e la nostra classifica andava risollevata subito“.

Basic non giocava da tanto tempo eppure è apparso in ottime condizioni: Con Basic ho parlato il 31 agosto: sapeva che sarebbe rimasto temporaneamente fuori lista. La sua risposta in campo è stata molto seria“.

Gestire una sconfitta nel derby è complicato per un allenatore: Non dipende dal ruolo che ricopri nel club, ma dal rapporto che hai con i tifosi. Per me è stata dura: ho passato una settimana difficile“.

