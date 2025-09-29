SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Napoli, la sostituzione di De Bruyne diventa “un caso”? Capitan Di Lorenzo smorza, Conte più duro!

Napoli, la sostituzione di De Bruyne diventa “un caso”? Capitan Di Lorenzo smorza, Conte più duro!

di

Il Napoli ha perso la prima partita stagionale: sconfitta a San Siro contro il Milan per 2-1 con gli azzurri che non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica dopo l’espulsione di Estupinan con Kevin De Bruyne che aveva accorciato le distanze dagli undici metri dopo il doppio vantaggio dei rossoneri nella prima frazione di gioco con Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. Il centrocampista belga è stato sostituito al 72′ da Antonio Conte, dodici minuti dopo la rete dagli undici metri.

Le parole del capitano del Napoli sulla sostituzione di De Bruyne

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha scelto: c'è la Juve nel suo futuro esclusiva Italia
Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli (Fonte immagine: SSC Napoli)

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva su Rai Sport dopo il ko contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Sinceramente mi sembra un po’ eccessivo parlare di caso De Bruyne. Sono cose che nel calcio possono capitare, sono sempre successe. Non è niente di grave, ne parleremo internamente, ma non succede nulla di particolare. Sono situazioni che fanno parte del gioco”.

Le dichiarazioni dell’allenatore

Conte
Antonio Conte, allenatore del Napoli (Screen Youtube Dazn) – Sportitalia.it

La sostituzione sembrerebbe non essere stata accettata di buon occhio dallo stesso Kevin De Bruyne: in conferenza stampa, i giornalisti hanno chiesto all’allenatore del Napoli a proposito della rabbia e del malcontento del belga dopo il cambio con Antonio Conte che ha risposto in maniera eloquente: “Spero e penso lo fosse per la partita: perché se lo era per altre cose ha preso la persona sbagliata!“.

Ora il club del presidente De Laurentiis dovrà immediatamente rialzarsi cercando di fare punti in Champions League e riscattando la sconfitta della prima giornata contro il Manchester City, provando a riportare il sereno dopo le polemiche di San Siro…

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×