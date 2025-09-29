Napoli, la sostituzione di De Bruyne diventa “un caso”? Capitan Di Lorenzo smorza, Conte più duro!

Il Napoli ha perso la prima partita stagionale: sconfitta a San Siro contro il Milan per 2-1 con gli azzurri che non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica dopo l’espulsione di Estupinan con Kevin De Bruyne che aveva accorciato le distanze dagli undici metri dopo il doppio vantaggio dei rossoneri nella prima frazione di gioco con Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. Il centrocampista belga è stato sostituito al 72′ da Antonio Conte, dodici minuti dopo la rete dagli undici metri.

Le parole del capitano del Napoli sulla sostituzione di De Bruyne

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva su Rai Sport dopo il ko contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Sinceramente mi sembra un po’ eccessivo parlare di caso De Bruyne. Sono cose che nel calcio possono capitare, sono sempre successe. Non è niente di grave, ne parleremo internamente, ma non succede nulla di particolare. Sono situazioni che fanno parte del gioco”.

Le dichiarazioni dell’allenatore

La sostituzione sembrerebbe non essere stata accettata di buon occhio dallo stesso Kevin De Bruyne: in conferenza stampa, i giornalisti hanno chiesto all’allenatore del Napoli a proposito della rabbia e del malcontento del belga dopo il cambio con Antonio Conte che ha risposto in maniera eloquente: “Spero e penso lo fosse per la partita: perché se lo era per altre cose ha preso la persona sbagliata!“.

Ora il club del presidente De Laurentiis dovrà immediatamente rialzarsi cercando di fare punti in Champions League e riscattando la sconfitta della prima giornata contro il Manchester City, provando a riportare il sereno dopo le polemiche di San Siro…