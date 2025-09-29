Parma-Torino 2-1: Pellegrino regala il primo successo a Cuesta

Termina 2-1 al Tardini il match tra Parma e Torino. A decidere la gara la doppietta di Pellegrino. Per il Torino gol di Ngonge.

Le ufficiali

Parma (3-4-3): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé (st 35′ Estevez), Keita, Valeri; Oristanio (st 13′ Benedyczak), Pellegrino (st 45+1′ Djuric), Cutrone (st 35′ Sorensen). A disp. Corvi, Rinaldi, Trabucchi, Troilo, Begic, Plicco, Almqvist, Lovik, Ordonez. All. Cuesta.

Torino (3-4-3): Israel; Coco, Maripan, Ismajli (st 32′ Adams); Lazaro, Asllani (st 25′ Tameze), Casadei, Nkounkou (st 25′ Biraghi); Ngonge, Simeone (st 41′ Aboukhlal), Vlasic (st 41′ Njie). A disp. Paleari, Popa, Gineitis, Masina, Dembélé, Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Zapata. All. Baroni.

Pellegrino la sblocca

Prima occasione Torino al 19′ con Ngonge. Calcio di punizione di Ngonge, pallone esce di poco alla sinistra della porta difesa da Suzuki. Al 36′ il Parma ottiene un rigore per fallo di mano di Ismajli dopo consulto VAR. Dal dischetto si presenta Pellegrino che non sbaglia 1-0. Al 42′ ci prova Bernabe. Conclusione di Bernabe dal limite dopo un pallone perso sulla trequarti dal Torino. Palla alta sopra la traversa.

Ngonge pareggia, Pellegrino la decide

Al 48′ Pellegrino fa 2-0. Gol annullato per fallo su Israel. Pari Ngonge al 51′. Ngonge segna il gol dell’1-1! Servito da Coco al limite dell’area, controlla il pallone, se lo porta sul destro e lascia partire una potente conclusione che si insacca alla destra di Suzuki. Israel salva il Toro al 67′. Cross dalla destra di Britschgi, Maripan per poco non commette un pasticcio facendo quasi autogoal! Al 74′ Pellegrino fa 2-1. Valeri calcia dalla bandierina di destra, sul secondo palo Pellegrino anticipa il difensore e fa esplodere di gioia i tifosi di casa! Finisce 2-1. Primo successo per il Parma.