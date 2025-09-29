Si rialza la Lazio a Marassi, tris al Genoa: a segno Cancellieri, Castellanos e Zaccagni

La Lazio torna a vincere e dimentica il derby della Capitale. La squadra biancoceleste supera 3-0 il Genoa a domicilio, con due gol nel primo tempo e uno nella ripresa.
Il racconto del match
Dopo neanche cinque minuti i biancocelesti si portano in vantaggio. Castellanos serve Matteo Cancellieri che accelera sulla destra e calcia a giro battendo Leali per l’1-0 degli ospiti.
Intorno alla mezz’ora arriva il raddoppio della Lazio: Cancellieri recupera palla e fa partire l’azione della squadra allenata da Maurizio Sarri. Marusic imbecca il Taty Castellanos, che supera Leali sul primo palo per il doppio vantaggio dei capitolini.
Nel secondo tempo la Lazio è padrona al “Ferraris”: la squadra di Maurizio Sarri trova il 3-0 con Mattia Zaccagni, che si fa trovare pronto sulla ribattuta dopo il colpo di testa di Cancellieri terminato sul palo.
Il tabellino della gara
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin (39’st Venturino); Frendrup, Masini (23’st Stanciu); Ellertsson, Malinovskyi (23’st Ekhator), Vitinha (23’st Carboni); Colombo (23’st Ekuban). In panchina: Siegrist, Sommariva, Sabelli, Marcandalli, Otoa, Thorsby, Gronbaek, Cuenca, Fini, Cornet. Allenatore: Patrick Vieira
LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic (32’pt Hysaj), Gila (39’st Patric), Romagnoli, Pellegrini (24’st Tavares); Cataldi, Basic (39’st Pedro); Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos (39’st Provstgaard). In panchina: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Pinelli, Farcomeni, Noslin, Isaksen. Allenatore: Maurizio Sarri 7.
ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 5.5.
RETI: 4’pt Cancellieri, 30’pt Castellanos, 18’st Zaccagni.
NOTE: serata serena, terreno in ottime condizioni.
Ammoniti: Vasquez, Norton-Cuffy, Cataldi, Masini, Malinovskyi,
Ostigard. Angoli: 6-0.
Recupero: 1′ pt; 5′ st.