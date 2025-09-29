Tolto il titolo a Marc Marquez, terremoto in MotoGP

La sfida eterna tra Valentino Rossi e Marc Marquez per chi ha vinto più titoli potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo. E’ tutto confermato.

Si dice che lo sport sia l’unico campo professionale in cui esiste una qualche oggettività. E’ possibile stabilire quanto sia bravo un avvocato solo in base ai casi che ha vinto senza tenere conto dei fattori esterni? Si può misurare chiaramente quanto uno chef sia bravo nel suo mestiere? Nel caso di uno sportivo, parlano i risultati, poco da dire.

In MotoGP ci sono principalmente due atleti che si contendono il titolo di migliore pilota dei duemila e sono chiaramente Marc Marquez, otto titoli iridati conquistati in carriera – con il nono che è arrivato proprio in queste ore – e Valentino Rossi – nove titoli ufficiali prima del ritiro – che hanno avuto una dura rivalità mai davvero chiusa.

Il numero di titoli che i due atleti hanno vinto però potrebbe essere modificato da una novità arrivata proprio nel momento peggiore per Rossi e Marquez: infatti, potrebbero ritrovarsi con meno titoli di quanti ne hanno realmente vinti sul campo, una situazione paradossale che influisce sulla carriera di tanti altri miti del passato di questo sport!

Titoli ridotti: contano solo questi!

La nuova proprietà della MotoGP, individuata in Liberty Media, ha una proposta per rendere le cose più competitive nella massima espressione dello sport su due ruote. Si tratta di un’iniziativa con effetto retroattivo mirata a considerare come titoli ufficiali vinti in un Motomondiale solo quelli della classe regina; ciò avrebbe un impatto devastante su tanti piloti, Rossi e Marquez in primis.

Rossi, da canto suo, si troverebbe “fermo” a sei titoli ufficiali. Verrebbero esclusi dal conteggio i successi ottenuti in classe 125, 250 e 500, in cui l’atleta ha trionfato una volta per ciascuno. Non va meglio a Marquez che, con questa regola in vigore, si ritroverebbe a salutare i successi in classe 125 e Moto2, scendendo a sette. Un titolo in più di Rossi ma un bello smacco, in realtà.

Atleti come Max Biaggi e Dani Pedrosa addirittura perderebbero tutti i titoli mondiali vinti in carriera mentre ad altre leggende come ad esempio Casey Stoner che ha vinto due titoli in MotoGP non cambierebbe poi molto. Vedremo se questa misura verrà davvero adottata: in ogni caso, è una proposta divisiva e pronta a far discutere per ore sui blog gli appassionati di questo sport.