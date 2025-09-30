Napoli, Conte: “De Bruyne? Devo ripristinare la situazione, una volta la concedi, la seconda no”

Dopo l’esordio con ko di Manchester contro il City, il Napoli torna a giocare in Champions League: avversario di turno, domani al Maradona, lo Sporting CP. Il tecnico dei partenopei, Antonio Conte, ha parlato così a Sky Sport alla vigilia: “Questa è una partita importante, contro un’ottima squadra, la vincitrice del campionato e che rappresenta l’élite del calcio portoghese. A Manchester abbiamo perso nonostante una partita andata un po’ così, con l’espulsione di Di Lorenzo dopo 16 minuti. Oggi dobbiamo velocemente preparare questa partita“.

Il ko col Milan: “Noi la partita l’abbiamo analizzata benissimo ieri, le conclusioni sono che abbiamo fatto molto meglio in questa gara rispetto alle due giocate nella passata stagione con i rossoneri. Quest’anno abbiamo giocato dominando, ma non siamo stati così attenti come in passato. Dobbiamo migliorare determinate situazioni perché si poteva meglio sui loro gol“.

Su Spinazzola, Olivera e De Bruyne

Conte sulle condizioni di Spinazzola e Olivera: “Ieri hanno svolto un allenamento a parte, speriamo. Non abbiamo grandi alternative, l’unica potrebbe essere schierare Elmas terzino. Se c’è da rischiare qualcosina la dovremo rischiare, con entrambi o con uno solo”

Così invece il tecnico Conte su De Bruyne: “Non è una questione di una situazione legata ad un giocatore, chi mi conosce sa benissimo il mio punto di vista su certi comportamenti che si devono avere. Sta a me ripristinare la situazione e ribadire alcuni concetti, in modo che una volta la concedi e la seconda volta no“.