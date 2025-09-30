San Siro, via libera per la cessione ad Inter e Milan

Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan Il documento è stato approvato con 24 sì, 20 no e nessun astenuto.

La notizia

Inizia una nuova era per San Siro: il Consiglio Comunale ha approvato la delibera per la cessione dell’impianto a Inter e Milan dopo circa 12 ore di discussione. Con l’astensione dei consiglieri di Forza Italia, sono bastati 24 voti a favore per l’approvazione della vendita dell’impianto e delle aree limitrofe. 20 sono stati i ‘no’. Il prezzo dell’operazione finale sarà di circa 197 milioni di euro, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate. Il Comune si farà carico di circa 30 milioni di spese. L’ultimo dettaglio per l’ufficialità sarà il rogito, che dovrà avvenire entro il prossimo 10 novembre. Con l’acquisizione Milan e Inter potranno procedere con la costruzione del nuovo stadio e, di conseguenza, la demolizione del ‘vecchio’ San Siro. Le società hanno già comunicato di aver siglato un accordo con gli studi di architettura Foster + Partners e MANICA per la progettazione dell’impianto.

Cosiì il vice sindaco

Il vicesindaco Scavuzzo: “C’e’ una soddisfazione rispetto alla prospettiva di poter trasformare l’area di San Siro, su cui c’era una preoccupazione, per un futuro incerto. Abbiamo provato a scrivere una pagina nuova e abbiamo solo iniziato. Abbiamo messo le basi. Adesso parte una pratica amministrativa non banale e tocca a Inter e Milan fare una parte che fino ad ora hanno fatto troppo poco“