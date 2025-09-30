SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Altri sport » Tennis, Alcaraz campione a Tokyo: sconfitto Fritz in finale

Tennis, Alcaraz campione a Tokyo: sconfitto Fritz in finale

di
Tennis, Alcaraz campione a Tokyo: sconfitto Fritz in finale

Il n° 1 del mondo, Carlos Alcaraz, vince il titolo in Giappone battendo Taylor Fritz 6-4 6-4 in finale. Si tratta dell’ottavo trionfo in stagione per lo spagnolo che ora volerà a Shanghai.

La notizia

Carlos Alcaraz trionfa a Tokyo, l’Atp 500 gemello di Pechino in cui Jannik Sinner giocherà la finale mercoledì mattina. Il n° 1 del mondo, che aveva iniziato il torneo con la paura per un infortunio alla caviglia, chiude con un successo per 6-4 6-4 su un acciaccato Taylor Fritz, vendicando la sconfitta di qualche giorno fa in Laver Cup. Per Alcaraz si tratta dell’ottavo titolo stagionale il 24° della carriera. Alcaraz inoltre allunga a 18 la striscia di vittorie consecutive iniziata a Cincinnati.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×