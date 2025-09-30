Tennis, Alcaraz campione a Tokyo: sconfitto Fritz in finale

La notizia
Carlos Alcaraz trionfa a Tokyo, l’Atp 500 gemello di Pechino in cui Jannik Sinner giocherà la finale mercoledì mattina. Il n° 1 del mondo, che aveva iniziato il torneo con la paura per un infortunio alla caviglia, chiude con un successo per 6-4 6-4 su un acciaccato Taylor Fritz, vendicando la sconfitta di qualche giorno fa in Laver Cup. Per Alcaraz si tratta dell’ottavo titolo stagionale il 24° della carriera. Alcaraz inoltre allunga a 18 la striscia di vittorie consecutive iniziata a Cincinnati.