Ansia Jorge Martin, notizie tremende: la MotoGP perde il suo campione

Jorge Martin sta vivendo un 2025 assolutamente difficile, purtroppo le ultime novità non sembrano migliorare la situazione.

Jorge Martin sta vivendo assolutamente un momento davvero complicato dal punto di vista sportivo. Dopo tante difficoltà in questa stagione, in Giappone è arrivato l’ennesimo infortunio per il campione del mondo spagnolo, che non ricorderà certamente con particolare piacere la stagione di debutto in Aprilia.

Nel corso della Sprint Race, dopo un grave errore in partenza, si è procurato la frattura scomposta della clavicola destra. Un evento che ha un po’ compromesso l’intero fine settimana dell’Aprilia, anche considerando il fatto che Marco Bezzecchi è stato coinvolto nell’incidente e nel corso della gara lunga era dolorante alla gamba dopo aver subito la contusione. Per Jorge Martin, adesso, si configura una situazione davvero allarmante, facendo sempre riferimento al futuro.

Ansia per Jorge Martin: non solo per l’incidente

Jorge Martin viene dall’ennesimo brutto incidente di un 2025 che immaginiamo vorrà dimenticare nel più breve tempo possibile. Il pilota spagnolo, campione del mondo di MotoGP nel 2024, come abbiamo detto precedentemente sabato 27 settembre 2025 si è fatto male nella Sprint Race di Motegi, procurandosi la frattura scomposta della clavicola destra. Lo spagnolo, operato martedì 30 settembre presso l’Hospital Universitari Dexeus di Barcellona, con un posticipo avvenuto in seguito al lungo viaggio di ritorno dal Giappone, ha dovuto effettuare l’operazione per ridurre e fissare la frattura subita.

I tempi di recupero previsti non sono ancora certi, tuttavia a quanto sembra l’operazione è stata terminata con successo. Ne sapremo comunque di più nei prossimi giorni. In ogni caso, si tratta di un momento davvero molto complicato per quanto riguarda la carriera del pilota iberico. Dopo il successo straordinario ottenuto all’ultima gara nel 2024, e il passaggio in Aprilia da primo pilota dichiarato e campione del mondo in carica, tutti quanti si aspettavano legittimamente ben altro genere di stagione dall’uomo che è riuscito a resistere a Francesco Bagnaia e alle sue undici vittorie nelle gare lunghe, numeri che soltanto Marc Marquez e Valentino Rossi hanno ottenuto nel corso della storia della MotoGP.

Adesso la sua vita professionale si trova in bilico come mai è avvenuto prima di adesso. Aprilia non lo mette in discussione, e lui continua a lavorare per preparare quantomeno il prossimo anno, ma è chiaro che tutte queste difficoltà non migliorano né l’umore e tantomeno le prestazioni del pilota ex Pramac. Staremo a vedere se ci sarà un’evoluzione positiva delle cose da adesso alle prossime settimane, almeno a livello di salute. Per quanto riguarda il ritorno in pista, si starà a vedere.