Napoli-Sporting Lisbona, le ultime sulle scelte di Conte

Il Napoli di Antonio Conte debutterà stasera al Maradona in Champions League con la sfida allo Sporting Lisbona. Questa la probabile formazione, con Milinkovic Savic che torna tra i pali, difesa a quattro con Spinazzola, Beukema, Juan Jesus e Gutierrez. Lobotka davanti alla difesa, poi i quattro Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay, in avanti spazio a Hojlund.

La probabile formazione del Napoli

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

Napoli, Conte: “De Bruyne? Devo ripristinare la situazione, una volta la concedi, la seconda no”

Dopo l’esordio con ko di Manchester contro il City, il Napoli torna a giocare in Champions League: avversario di turno, domani al Maradona, lo Sporting CP. Il tecnico dei partenopei, Antonio Conte, ha parlato così a Sky Sport alla vigilia: “Questa è una partita importante, contro un’ottima squadra, la vincitrice del campionato e che rappresenta l’élite del calcio portoghese. A Manchester abbiamo perso nonostante una partita andata un po’ così, con l’espulsione di Di Lorenzo dopo 16 minuti. Oggi dobbiamo velocemente preparare questa partita“.

Il ko col Milan: Noi la partita l’abbiamo analizzata benissimo ieri, le conclusioni sono che abbiamo fatto molto meglio in questa gara rispetto alle due giocate nella passata stagione con i rossoneri. Quest’anno abbiamo giocato dominando, ma non siamo stati così attenti come in passato. Dobbiamo migliorare determinate situazioni perché si poteva meglio sui loro gol“.

Su Spinazzola, Olivera e De Bruyne

Conte sulle condizioni di Spinazzola e Olivera: “Ieri hanno svolto un allenamento a parte, speriamo. Non abbiamo grandi alternative, l’unica potrebbe essere schierare Elmas terzino. Se c’è da rischiare qualcosina la dovremo rischiare, con entrambi o con uno solo

Così invece il tecnico Conte su De Bruyne: Non è una questione di una situazione legata ad un giocatore, chi mi conosce sa benissimo il mio punto di vista su certi comportamenti che si devono avere. Sta a me ripristinare la situazione e ribadire alcuni concetti, in modo che una volta la concedi e la seconda volta no“.

