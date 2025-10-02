Antonelli scaricato dalla Mercedes, annuncio definitivo: ora è anche ufficiale

Il futuro di Andrea Kimi Antonelli sembra rimanere ancora appeso a un filo in casa Mercedes: anche se adesso sappiamo qualcosa in più.

Andrea Kimi Antonelli è un pilota italiano di grande talento, che ha iniziato la stagione di debutto in Formula Uno al meglio delle proprie possibilità, per poi fare più fatica con il passare del tempo. Qualche errore di troppo, prestazioni meno eccellenti e morale al ribasso rispetto alla prima parte del 2025.

Questo ha chiaramente portato a tante voci di mercato, che vedevano Antonelli persino al di fuori dal team Mercedes al termine della stagione attualmente corrente.

Adesso, però, sembra che in merito al futuro del pilota italiano ne sappiamo finalmente di più. Per quanto le voci di mercato abbiano fatto chiacchierare appassionati e addetti ai lavori nelle ultime settimane, sembra che adesso siamo arrivati a una definizione di quello che dovrebbe essere il futuro in F1 di Andrea Kimi Antonelli.

Futuro Antonelli in Mercedes: cosa sappiamo adesso

La Formula Uno fa ritorno a Singapore dopo aver archiviato i fine settimana di Monza e Baku. La massima serie automobilistica riparte con il mondiale apertissimo fra i due piloti della McLaren Lando Norris e Oscar Piastri, mentre Max Verstappen cerca di recuperare più punti possibili da principale inseguitore dell’inglese e dell’australiano in classifica. A Singapore è in un certo senso anche il week end di Andrea Kimi Antonelli, dove il team principal della Mercedes Toto Wolff avrebbe spiegato che il pilota non è assolutamente a rischio, al cotnrario di quanto riportato negli ultimi mesi da molti addetti ai lavori.

Una buona notizia, dunque, per tutti i tifosi italiani e sostenitori della giovane promessa dell’automobilismo mondiale. Wolff, ai microfoni di Sky, ha precisato: “Le ipotesi Alpine e Williams sono totalmente senza senso, perché Kimi resterà qui in Mercedes nel 2026 al 100%. Tutte le altre storie non sono vere”. Stando alle dichiarazioni del numero uno del team di F1, quindi, Antonelli sarebbe tutto tranne che sulla graticola.

Per quanto abbia avuto difficoltà, specialmente nelle ultime gare, e i rimproveri non sono mancati, Wolff continua a credere in quel pilota che ha voluto fortemente nel corso della scorsa stagione per sostituire il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Non c’è alcuna possibilità di discutere il fatto che Andrea Kimi Antonelli non sia al momento all’altezza del compagno di squadra George Russell dal punto di vista delle prestazioni, ma è una giovane promessa e come tale va rispettata e aspettata. Proprio come, per l’appunto, sta facendo Toto Wolff.