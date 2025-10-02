Champions League, la classifica aggiornata dopo la seconda giornata: Juve senza vittorie!

Si è conclusa ieri la seconda giornata della fase campionato di Champions League con Qarabag, Arsenal, Psg, Inter, Bayern e Real Madrid a punteggio pieno a quota 6 punti. Restano a zero punti Benfica, Ajax, Athletic Bilbao e Kairat Almaty. Nel prossimo turno, Inter e Napoli, in campo il 21 ottobre, affronteranno rispettivamente Union SG e Psv, mentre il giorno seguente sarà il turno di Juventus, sul campo del Real Madrid, e Atalanta, che ospiterà tra le mura amiche lo Slavia Praga.

Risultati seconda giornata Champions League

Atalanta-Bruges 2-1; Kairat-Real Madrid 0-5; Atletico Madrid-Francoforte 5-1; Chelsea-Benfica 1-0; Inter-Slavia Praga 3-0; Bodo Glimt-Tottenham 2-2; Galatasaray-Liverpool 1-0; Marsiglia-Ajax 4-0; Pafos-Bayern Monaco 1-5; Qarabag-Copenaghen 2-0; Union St.Gilloise-Newcastle 0-4; Arsenal-Olympiacos 2-0; Monaco-Manchester City 2-2; Leverkusen-Psv Eindhoven 1-1; Dortmund-Athletic Bilbao 4-1; Barcellona-Paris SG 1-2; Napoli-Sporting 2-1; Villarreal-Juventus 2-2.

La classifica di Champions League dopo la seconda giornata

Bayern: 6 punti (GD: 6)

Real Madrid: 6 punti (GD: 6)

PSG: 6 punti (GD: 5)

Inter: 6 punti (GD: 5)

Arsenal: 6 punti (GD: 4)

Qarabag FK: 6 punti (GD: 6)

Dortmund: 4 punti (GD: 3)

Manchester City: 4 punti (GD: 2)

Tottenham: 4 punti (GD: 1)

Atlético Madrid: 3 punti (GD: 3)

Newcastle: 3 punti (GD: 3)

Marsiglia: 3 punti (GD: 3)

Club Brugge: 3 punti (GD: 2)

Sporting: 3 punti (GD: 2)

Eintracht Francoforte: 3 punti (GD: 0)

Barcellona: 3 punti (GD: 0)

Liverpool: 3 punti (GD: 0)

Chelsea: 3 punti (GD: -1)

Napoli: 3 punti (GD: -1)

Union Saint-Gilloise: 3 punti (GD:.2)

Galatasaray: 3 punti (GD: -3)

Atalanta: 3 punti (GD: -3)

Juventus: 2 punti (GD: 0)

Bodo/Glimt: 2 punti (GD: 0)

Leverkusen: 2 punti (GD: 0)

Villarreal: 1 punto (GD: -1)

PSV: 1 punto (GD: -2)

Copenaghen: 1 punto (GD: -2)

Olympiacos: 1 punto (GD: -2)

Monaco: 1 punto (GD: -3)

Slavia Praga: 1 punto (GD: -3)

Pafos: 1 punto (GD: -4)

Benfica: 0 punti (GD: -2)

Athletic Club: 0 punti (GD: -5)

Ajax: 0 punti (GD: -6)

Kairat: 0 punti (GD: -8)