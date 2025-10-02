Juve, Gatti: “Incazzato nero! Due punti che alla lunga pesano!”

Il difensore della Juventus, Federico Gatti ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il 2-2 del match di Champions League contro il Villarreal. “Sono incazzato nero, perché buttiamo via due punti che alla lunga peseranno tantissimo. Dispiace, per come si era messa la partita dovevamo portare a casa i 3 punti. Domani analizzeremo cosa abbiamo sbagliato e dobbiamo archiviarla subito, domenica c’è il Milan e dobbiamo ricaricare le batterie per affrontare la gara al massimo”.

L’autore del gol del momentaneo 1-1 è stato protagonista di una rovesciata senza senso poco dopo l’inizio della seconda frazione di gioco all’Estadio de La Ceramica. Sponda di Lloyd Kelly in un batti e ribatti in area di rigore del Sottomarino giallo e gesto tecnico clamoroso del numero 4 che ha sfruttato al meglio una mezza papera di Arnau Tenas.

Le dichiarazioni di Capitan Locatelli e di Perin

Dopo il pareggio di Champions, ai microfoni di Sky Sport sono intervenuti Manuel Locatelli e Mattia Perin. Le parole del centrocampista: “Nel primo tempo siamo andati molto male, dovevamo fare meglio. Durante l’intervallo abbiamo parlato tra di noi e alzato il livello nel secondo tempo. Il gol subito alla fine è un peccato. Serve più cattiveria nei dettagli”.

Queste le dichiarazioni del portiere: “Il pareggio è giusto per quanto si è visto nei due tempi. Dovevamo chiuderla prima ma in Champions League è così. Su cosa dobbiamo lavorare? Siamo una squadra giovane, quindi con esperienza e lavoro, guardare gli errori che abbiamo commesso e cercare di non ripeterli”.