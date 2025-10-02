Juve, l’esito degli esami di Cabal: le sue condizioni

Juan Cabal salta il Milan e non solo: dopo l’infortunio patito contro il Villarreal, nella seconda giornata di Champions League, poco fa la Juventus ha comunicato l’esito degli accertamenti a cui si è sottoposto il difensore colombiano.

COMUNICATO UFFICIALE JUVENTUS SULL’INFORTUNIO DI CABAL

“Juan Cabal, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Villareal, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero”.