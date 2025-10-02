SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Juve, l’esito degli esami di Cabal: le sue condizioni

Juve, l’esito degli esami di Cabal: le sue condizioni

di
Juve, l’esito degli esami di Cabal: le sue condizioni

Juan Cabal salta il Milan e non solo: dopo l’infortunio patito contro il Villarreal, nella seconda giornata di Champions League, poco fa la Juventus ha comunicato l’esito degli accertamenti a cui si è sottoposto il difensore colombiano.

COMUNICATO UFFICIALE JUVENTUS SULL’INFORTUNIO DI CABAL

“Juan Cabal, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Villareal, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero”.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×