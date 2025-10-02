Ultim’ora Berrettini, fan di stucco: notizia appena arrivata

Matteo Berrettini è al centro dell’attenzione per le ultime dichiarazioni che fanno discutere appassionati e addetti ai lavori.

Matteo Berrettini non ha passato momenti semplici nel 2025. Il tennista italiano, che dopo l’infortunio agli Internazionali d’Italia ha giocato poco o niente, da tempo cerca di ritrovare la condizione persa.

Sembra un ricordo lontano quell’atleta capace di sfidare in finale a Wimbledon Novak Djokovic, tuttavia la certezza che Berrettini possa tornare quantomeno a sfiorare quel livello di tennis appartiene non soltanto a tifosi e appassionati, ma anche agli addetti ai lavori. L’incostanza di risultati e di partite giocate, però, non aiuta il tennista azzurro.

Tuttavia, Berrettini non molla e continua a tentare di tornare al livello raggiunto fino a qualche anno fa sul quadrato di gioco. E a proposito di Berrettini, sembra che ci siano notizie interessanti in riferimento alla sua carriera nel mondo del tennis.

Berrettini, la notizia è appena arrivata: di cosa si tratta

Matteo Berrettini, malgrado difficoltà e momenti difficili attraversati in maniera fin troppo frequente, ha deciso di rimettersi in gioco in Giappone. All’ATP 500 di Tokyo, si sono visti sprazzi di quello che è capace di fare, con maggiore intensità rispetto alle partite giocate in precedenza. Dopo aver giocato e vinto un buon match contro lo spagnolo Munar, l’italiano è stato sconfitto agli ottavi da Casper Ruud. Tuttavia, ha mostrato un buon livello di gioco, tant’è vero che il primo set è stato affrontato alla grande dall’ex finalista di Wimbledon.

Nel primo set ha perso solo al tie break, anche se in seguito il tennista norvegese ha preso il largo e archiviato la partita nei minuti successivi. In ogni caso, ci sono varie ragioni per essere positivi dopo l’evento di Tokyo. Se non altro, non ci sono stati problemi e ha affrontato un avversario di livello dopo fin troppi mesi dall’ultima volta in cui questo è accaduto. Adesso arriva il momento di affrontare nuovi eventi e tornei di alto livello. Sul proprio profilo Instagram, ha precisato: “Vado avanti un passo alla volta”, senza dimenticarsi di fare i complimenti a Ruud.

Vedremo se i miglioramenti in terra giapponese verranno confermati. La speranza di tutti quanti è che la risposta sia affermativa. In una stagione in cui il tennis italiano ha raggiunto risultati davvero eccezionali, manca all’appello un grande talento come Matteo Berrettini. Chissà se riuscirà a regalarsi e regalarci un finale di stagione veramente soddisfacente.