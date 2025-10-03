A Lisbona il Portugal Football Summit porta il festival del calcio mondiale

‘Cidade do Futbol’ di Oeiras, la Coverciano di Lisbona dove il Portogallo ha il suo quartier generale, la federcalcio lusitana ha organizzato una 4 giorni di incontri e conferenze di ogni tipo che richiamano dirigenti da tutto il mondo, e coprono ogni aspetto del calcio, dal tecnico al commerciale, dallo sportivo al politico.

La pausa per le nazionali è anche l’occasione per eventi sul calcio e extra calcio, e in Portogallo hanno deciso di fare le cose in grande: dall’8 all’11 ottobre allala federcalcio lusitana ha organizzato una 4 giorni di incontri e conferenze di ogni tipo che richiamano dirigenti da tutto il mondo, e coprono ogni aspetto del calcio, dal tecnico al commerciale, dallo sportivo al politico.

Festival inaugurato addirittura dal presidente della repubblica portoghese, che avrà come atto iniziale un incontro intervista con il presidente della Uefa, Ceferin, per passare poi al ct del Portogallo, lo spagnolo Roberto Martinez. Più di 200 speaker da oltre 30 paesi in rappresentanza di oltre 100 organizzazioni sportive, nonché la presenza di oltre 50 stand e installazioni. Nel corso delle giornate si succederanno personalità come il plenipotenziario del Barcellona, l’ex fantasista Deco, e poi Paulo Fonseca, Sergio Conceiçao, Paulo Sousa, Pepe e Nani, ma anche il segretario Uefa, Giorgio Marchetti, nonché il direttore della commissione arbitri all’Uefa, Roberto Rosetti. E per l’Italia saliranno sul palco a spiegare i loro modelli il presidente del Como, Suwarso, Gokhan Inter dirigente dell’Udinese. Peraltro all’interno del summit ci sarà anche il 9-10 ottobre un inedito congresso di allenatori, con allenatori da tutto il mondo che si incontreranno per lezioni e scambio di conoscenze, ottenendo crediti validi per il patentino Uefa.