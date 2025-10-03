Bagnaia-Marquez, scontro in MotoGP: altro che buoni rapporti

Francesco Bagnaia sembra essersi rinvigorito dopo la doppia vittoria a Motegi, e adesso punta Alex Marquez: i dettagli.

Francesco Bagnaia ha passato un 2025 fino a questo momento davvero negativo, in un mondiale dominato in maniera assoluta dal compagno di squadra Marc Marquez.

Il pilota italiano, però, nonostante le difficoltà a Motegi sembra essersi ritrovato. Il numero 63 della Ducati ufficiale ha dominato sia la Sprint Race che la gara lunga della domenica, proprio davanti a Marc Marquez che si è laureato a Motegi il nono titolo mondiale della sua straordinaria carriera.

Per quanto riguarda il prossimo appuntamento indonesiano di Mandalika, Francesco Bagnaia sembra essere veramente deciso a compiere grandi cose per l’ennesima volta. Lo scontro fra Marquez e Bagnaia sembra inevitabile questa volta, anche se il riferimento non riguarderebbe Marc, ma bensì il fratello Alex.

Scontro Bagnaia-Marquez in Indonesia: è inevitabile

Francesco Bagnaia sembra finalmente essersi ritrovato dopo una stagione intera davvero difficile. Tuttavia, Marc Marquez è semplicemente irraggiungibile. Nonostante questo, Bagnaia adesso ha un doppio obiettivo molto ambizioso: concludere al meglio la propria stagione e magari sopravanzare in classifica generale Alex Marquez. Soltanto a Motegi, l’italiano ha recuperato 27 punti nei confronti dello spagnolo del team Gresini. Adesso si trova a 66 punti dall’ex pilota della Honda, ma di tempo e modo per cambiare le cose ce ne sarebbe assolutamente a volontà.

Per il numero 63 della Ducati ufficiale, concludere la stagione alle spalle del nove volte campione del mondo con il numero 93 sarebbe sicuramente una grande soddisfazione. Come riportato da FormulaPassion, Bagnaia ha proprio parlato dell’importanza del fine settimana in Indonesia, ricordando la soddisfazione delle due vittorie al GP del Giappone. Si è detto davvero contento del lavoro della sua squadra e del fatto che finalmente è riuscito a tornare nelle posizioni che contano all’interno della classe regina del motomondiale.

Ha ammesso che non è stato facile, perché ci sono stati momenti molto duri. Poi ha annunciato: “Ora abbiamo cinque week end di gara davanti a noi, quindi godiamoceli, lavoriamo sodo e cerchiamo di recuperare quanti più punti in classifica“. Chiaramente, dopo un fine settimana da poleman e vincitore del Gran Premio, la fiducia è stata ritrovata per l’ex pilota della Pramac. Concludere a debita distanza da Marquez una stagione del genere non renderebbe contento nessuno, specialmente senza aver mai lottato per il campionato del mondo, ma da qualcosa si deve per forza di cose ripartire. Magari da altri piazzamenti soddisfacenti in qualifica e gara.