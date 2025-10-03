Il Sassuolo vince a Verona: Grosso scherza dopo il rigore di Pinamonti, “La prossima volta lo guardo!”

La squadra di Fabio Grosso conquista la seconda vittoria consecutiva in Serie A, terza in campionato: di seguito le parole del tecnico a fine partita. “Per raccogliere punti bisogna fare grandi prestazioni, oggi siamo stati molto bravi e usciamo da un campo difficilissimo con un risultato fondamentale. Ce lo godiamo per qualche giorno, ma dovremo poi essere bravi a ritrovare la concentrazione perché in questa categoria nessuno può permettersi di abbassare la guardia. Ho esultato molto perché la gara era difficile. So bene quanto può incidere il pubblico del Bentegodi, noi siamo stati bravi a vincere e ci teniamo stretta la prestazione. Siamo contentissimi, anche per i calciatori che sono entrati nella ripresa. Avevamo sprecato qualche ripartenza e ho inserito gente fresca per acquisire lucidità“.

L’allenatore del Sassuolo ironizza sul rigore sbagliato da Pinamonti con il centravanti che ha segnato sulla ribattuta: “Non l’ho guardato, mi sono rilassato perchè poi dovevo recuperare energie. Abbiamo interpreti bravi, la prossima volta lo vedrò”.

Le parole di Pinamonti dopo il gol vittoria a Verona

Andrea Pinamonti, match winner di Hellas Verona e Sassuolo, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del Bentegodi. Queste le sue dichiarazioni: “Ero convinto di tirare centrale, il portiere è stato molto bravo, ma sono stato fortunato anche io nella respinta. L’importante comunque è che la palla sia entrata e che abbiamo portato a casa i tre punti. La dedica per il gol va a mio figlio e alla mia compagna, è stata la settimana più bella della mia vita”.