Italia U21, i convocati di Baldini: quattro novità, c’è anche Camarda

Dopo le due vittorie contro Montenegro e Macedonia del Nord, il cammino della Nazionale Under 21 nel girone E delle Qualificazioni nell’Europeo di categoria continua con due appuntamenti in casa: il 10 ottobre al ‘Dino Manuzzi’ di Cesena con la Svezia e il 14 allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona con l’Armenia. Dopo le prime due giornate, l’Italia di mister Baldini è in testa a quota 6 punti, insieme alla Polonia.

Quattro le novità nell’elenco dei 25 convocati: i difensori della Fiorentina e del Modena Nicolò Fortini e Alessandro Dellavalle e i centrocampisti della Juventus Next Gen e del Catanzaro, Giacomo Faticanti e Alphadjo Cisse. Torna in gruppo Franceso Camarda, attaccante del Lecce reduce dal gol del pareggio contro il Bologna nel 2-2 del Via Del Mare. Alla vigilia della gara con l’Armenia, Cremona ospiterà la mostra itinerante ‘Sfumature di Azzurro’, dal 10 al 14 ottobre, presso il Cortile Federico II in Piazza del Comune.

L’ELENCO DEI CONVOCATI DELL’ITALIA UNDER 21: LE SCELTE DI MISTER BALDINI

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Alessandro Dellavalle (Modena), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Riyad Idrissi (Cagliari), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Matteo Dagasso (Pescara), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria).

LE PARTITE DELL’ITALIA UNDER 21

Venerdì 10 ottobre

18.15: ITALIA-SVEZIA (QE, gara 3), Stadio ‘Dino Manuzzi’ – Cesena

Martedì 14 ottobre

18.15: ITALIA-ARMENIA (QE, gara 4), Stadio ‘Giovanni Zini’ – Cremona