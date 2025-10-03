Udinese, dagli errori del passato all’addio alla Roma: Zaniolo fissa il grande obiettivo!

Una nuova vita a Udine per Nicolò Zaniolo? Il numero 10 dei bianconeri si racconta in una lunga intervista a La Repubblica. Tantissimi i temi affrontati dal nuovo fantasista friulano che dopo la doppia esperienza con le maglie di Atalanta e Fiorentina, ha optato per una nuova avventura in Serie A con la trattativa chiusa nell’ultimo giorno di mercato: “Mi sento bene. So di avere fatto tanti errori in passato, ma indietro non si torna. Penso all’oggi. A Udine, e all’Udinese, sto benissimo. Ho 26 anni, vivo finalmente con la mia fidanzata e con mio figlio. Lo sentivo vicino anche quando eravamo fisicamente distanti, perché fra un papà e il suo bambino l’amore azzera i chilometri. Però adesso che sono tornato a vivere con lui, e con Sara, è tutto più semplice”.

Una ferita aperta? Zaniolo non dimentica la Roma

Gli errori del passato non si dimenticano, con la Roma che rimane una ‘ferita’ aperta per l’ex numero 22 giallorosso: “Ho fatto tanti sbagli. Essere sulla bocca di tutti a 18 anni, in una città come Roma, non è facile. Sfiderei chiunque a non alzare un po’ la cresta. Ho sbagliato a sentirmi un po’ troppo. Tanti errori sono dovuti a quello. Adesso li riconosco, se tornassi indietro non li rifarei. L’addio alla Roma? Forse all’esterno non si è percepito quanto io abbia sofferto nel dovere lasciare la Roma. Era e resta un club che amo. Ci sono stato benissimo ed è stata dura lasciarmi con la piazza, con la società, con le persone. Forse non l’ho fatto percepire, perché preferisco tenermi le cose dentro”.

Zaniolo ha un obiettivo!

“È sempre stato un mio obiettivo, e ancor prima il mio sogno, da bambino. Rappresentare l’Italia è stupendo”: Nicolò Zaniolo punta alla convocazione con gli azzurri e farà di tutto per riconquistare ciò che gli spetta: “Con quella maglia addosso, metti d’accordo i tifosi di Inter, Milan, Juve, Roma, Lazio. Tutti uniti nella stessa fede”.