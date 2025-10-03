UFFICIALE Luca Caldirola riparte dalla Serie D: è un nuovo calciatore della Folgore Caratese

La Folgore Caratese annuncia l’acquisto a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2026, di Luca Caldirola. Classe 1991, cresce nel settore giovanile dell’Inter, club con cui debutta in prima squadra e conquista, nella stagione 2009-2010, lo storico Triplete nerazzurro, venendo inserito nella lista UEFA Champions League.

Dopo l’esperienza all’Inter, intraprende una carriera internazionale che lo porta a vestire le maglie di Vitesse (Eredivisie), Werder Brema e Darmstadt (Bundesliga), imponendosi anche nel panorama europeo. In Italia, gioca con Cesena, Brescia, Benevento e Monza, con quest’ultima ottiene la storica promozione in Serie A nel 2022. Vanta, inoltre, numerose presenza nelle Nazionali giovanili azzurre, dalla U17 fino all’U21, di cui è stato anche capitano.

Arrivato alla Folgore Caratese per svolgere la preparazione estiva individuale, dopo i quattro anni al Monza, è rimasto colpito dalla serietà del progetto e dalla visione della società, decidendo ora di abbracciare ufficialmente i colori biancazzurri. Un innesto di spessore, esperienza e personalità per la retroguardia della squadra, che potrà contare su un giocatore abituato a palcoscenici importanti e pronto a mettere la propria leadership al servizio del gruppo.