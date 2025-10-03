VAR protagonista e Pinamonti match-winner: al Bentegodi vince il Sassuolo

Termina 0-1 al Bentegodi tra Hellas Verona e Sassuolo nell’anticipo della 6^ giornata di Serie A. A decidere la gara è Pinamonti che prima sbaglia il rigore, parato da Montipò e poi sulla respinta del portiere segna la rete dello 0-1 che decide il match.

Le ufficiali

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Primo tempo, Muric decisivo

Pronti via e al 12′ ci prova il Sassuolo. Intervento decisivo di Nelsson su Pinamonti lanciato a rete. Un minuto e ci prova Laurienté, il francese è però stoppato da Frese. Poco dopo ci prova il Verona con Serdar ma un super Muric gli dice di no. Al 14′ viene concesso rigore per il Verona. Penalty però cancellato dopo revisione VAR per fallo di Nunez su Muric. In chiusura di primo tempo ci prova poi Laurienté. Punizione dell’attaccante del Sassuolo e grande parata di Montipò.

Pinamonti la decide

Inizio lento di ripresa. Al 60′ rigore concesso al Sassuolo per fallo su Thorstvedt ma il penalty viene tolto dal VAR, il fallo è avvenuto fuori area. 10 minuti e il rigore per il Sassuolo arriva davvero. Serdar stende Fadera, Pinamonti dal dischetto calcia e sbaglia ma sulla ribattuta è lo stesso attaccante a fare 0-1. Al 96′ il Sassuolo ha la palla dello 0-2. Cheddira recupera un gran pallone e si invola verso la porta, con il Marocchino che serve Fadera che viene però stoppato da Nelsson. Finisce 0-1. Sassuolo che sale a 9 punti. Hellas Verona che resta a 3.