SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Verona-Sassuolo, le formazioni ufficiali: out un titolarissimo

Verona-Sassuolo, le formazioni ufficiali: out un titolarissimo

di

Sono state diramate da poco le formazioni ufficiali per l’anticipo della sesta giornata tra Verona e Sassuolo, sfida in programma alle 20.45 allo stadio Bentegodi.

Verona-Sassuolo, le formazioni ufficiali: le scelte di Zanetti e Grosso

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Verona-Sassuolo: infortunio per Berardi, neanche in panchina

Scambio con la Juve: anche Soulè nello scambio
Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo (Ansa) – Sportitalia.it

 

Questa la panchina del Sassuolo contro il Verona: Satalino, Turati, Candé, Cheddira, Boloca, Skjellerup, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Thorsvedt, Iannoni, Pierini.

Sorpresa nelle formazioni ufficiali di Verona-Sassuolo: Domenico Berardi non è neanche panchina: il capitano neroverde è fuori per un problemino fisico dell’ultima ora e osserverà i compagni dalla tribuna allo stadio Bentegodi.

Berardi vuole lasciare il Sassuolo
L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi (LaPresse) – Sportitalia.it

 

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore dei neroverdi ha confermato l’assenza in Verona-Sassuolo: di seguito le dichiarazioni di Fabio Grosso: “Purtroppo perdiamo un giocatore importantissimo per noi, ha un problemino e speriamo non sia niente di grave. Abbiamo preferito non prenderci rischi. Ho fiducia nei ragazzi che ho a disposizione. Un problemino fisico nelle ultime ore gli ha impedito di esserci? Sì”.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×