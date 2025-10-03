Verona-Sassuolo, le formazioni ufficiali: out un titolarissimo

Sono state diramate da poco le formazioni ufficiali per l’anticipo della sesta giornata tra Verona e Sassuolo, sfida in programma alle 20.45 allo stadio Bentegodi.

Verona-Sassuolo, le formazioni ufficiali: le scelte di Zanetti e Grosso

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Verona-Sassuolo: infortunio per Berardi, neanche in panchina

Questa la panchina del Sassuolo contro il Verona: Satalino, Turati, Candé, Cheddira, Boloca, Skjellerup, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Thorsvedt, Iannoni, Pierini.

Sorpresa nelle formazioni ufficiali di Verona-Sassuolo: Domenico Berardi non è neanche panchina: il capitano neroverde è fuori per un problemino fisico dell’ultima ora e osserverà i compagni dalla tribuna allo stadio Bentegodi.

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore dei neroverdi ha confermato l’assenza in Verona-Sassuolo: di seguito le dichiarazioni di Fabio Grosso: “Purtroppo perdiamo un giocatore importantissimo per noi, ha un problemino e speriamo non sia niente di grave. Abbiamo preferito non prenderci rischi. Ho fiducia nei ragazzi che ho a disposizione. Un problemino fisico nelle ultime ore gli ha impedito di esserci? Sì”.