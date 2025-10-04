Atalanta-Como, non hanno deluso: un pari con gol e spettacolo

Termina 1-1 la sfida della New Balance Arena tra Atalanta e Como. Il match si decide nel primo tempo, in gol Samardzic e Perrone. Nella ripresa le due squadre ci provano ma non riescono a segnare. Termina così in parità la gara.

Le ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1) – Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Lookman.

COMO (4-2-3-1) – Butez; Smolcic, Ramon, D. Carlos, Vojvoda; Da Cunha, Perrone; Addai, Paz, Baturina; Douvikas.

Samardzic la apre, Perrone risponde

Pronti via e Como subito pericoloso. Pallone sanguinoso perso da Ederson, Douvikas ci prova ma un super Hien dice di no. Al 5′ passa la Dea. Hien ruba palla a Douvikas e serve Samardzic che entra in area e dopo un rimpallo supera Butez per l’1-0. Dea che prova a sfondare sfruttando l’asse Lookman-Sulemana. Il ghanese ha la chance migliore su assist di Pasalic ma Perrone è straordinario e salva sulla linea. Al 18′ è poi lo stesso Perrone a pareggiare. L’argentino ruba palla a Pasalic e crossa al centro, il tentativo di assist diventa il gol del pari con il pallone che supera in modo beffardo Carnesecchi per l’1-1. Al 28′ a provarci è Lookman, il nigerino manca però il 2-1. Prima frazione che termina 1-1.

Atalanta-Como termina 1-1

Dea che parte forte subito nella ripresa, Sulemana e Lookman ci provano ma senza successo. Al 54′ il Como ha la palla per l’1-2. Nico Paz serve Addai, chiuso al momento del tiro da Ahanor. Ci prova poi Da Cunha che trova l’opposizione dell’onnipresente Pasalic. Juric manda in campo Brescianini, l’ex Frosinone ci prova subito dalla distanza senza trovare la porta. Al 66′ altro tentativo della Dea, Lookman apre per Sulemana che crossa al centro ma la difesa del Como si salva. Al 76′ entra Maldini. Il figlio d’arte ci prova in diverse occasioni ma senza trovare il gol. Finisce 1-1 alla New Balance Arena. Dea ancora imbattuta.