Atalanta, Juric: “Lookman? Un passo in avanti. Ci mancano punti”

Ai microfoni di Sky Sport Ivan Juric ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Atalanta Como, 6° turno di Serie A. Ecco le sue parole nel post partita della partita di Serie A:

Sulla sosta: “Adesso qualcuno andrà in nazionale e cercheremo di migliorare chi rimane. Oggi Lookman ha fatto un altro passo in avanti, gli mancava un tocco per fare gol. Un peccato, per lui ed Ederson“.

Su Ahanor: “Soddisfatti di lui e Bernasconi, non era scontato contro Paz che ha fatto una partita strepitosa. Sono molto soddisfatto“.

Ancora Juric

Sulla partita: “Io penso che il Como sia venuto a giocare la sua partita, senza rinunciare e rischiando sulle palle che noi abbiamo rubato. Noi abbiamo fatto molto bene, in costruzione da dietro, abbiamo fatto in questo senso un passo avanti”.

Sull’inizio di stagione: “Quando rientri in una situazione dove trovi cultura del lavoro… non è semplice, devi ereditare ma bene. Devi poi cambiare le cose che possano andar meglio. I ragazzi mi stanno dando soddisfazioni, ci sono basi importanti, ma aggiungiamo altre cose come il gioco da dietro. Però mancano punti per essere un po’ più su (in classifica, ndr), tra questa partita e quella col Pisa”.

Sulla fase offensiva: “Dipende sempre dalla qualità dei giocatori. A volte lo sottovalutiamo, ma se torna Lookman e si ripresenta Scamacca… con i cambi potremo essere una squadra buona e forte perché i giocatori sono bravi”.

Juric a DAZN

Sull’attacco senza un vero centravanti: “Hanno fatto benissimo e creato tanto, ma potevano fare più gol. Come condizione e qualità, specialmente Ademola, può crescere tanto e allora diventa molto interessante“.

Il rammarico principale riguarda la poca concretezza negli ultimi metri: “Tanto rammarico, raramente il Como ha sofferto come oggi nel gioco e nella pressione. Abbiamo attaccato in modo giusto, ma sbagliando certe cose che normalmente Ademola e altri fanno meglio. Recuperando la condizione, faremo meglio“.

Sul percorso dei nerazzurri in campionato: “Siamo ancora imbattuti, ma mi sembra che ci manchino punti. Siamo in debito con la fortuna e spero che in futuro ci vada meglio. Sono molto soddisfatto della squadra, del lavoro e dei giovani che crescono. Speriamo che i nazionali non si facciano male e vediamo di alzare la condizione“.

Infine, un elogio a Lookman: “Ha fatto benissimo da prima punta nel farci giocare, gli è mancato solo il gol. Da quando è con noi è uno spettacolo, per come si allena e nel rapporto con i compagni. Sicuramente ci darà tanto“.