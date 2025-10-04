F1, incidente Norris-Leclerc: cosa è successo nei box a Singapore

Ha dell’incredibile quanto accaduto nel corso delle seconde Libere del GP di Singapore. Charles Leclerc partendo dal suo box ha infatti centrato Lando Norris, che stava accorrendo nella pit-lane. La McLaren è finita a muro con l’ala rotta: i Commissari infliggono 10mila euro di multa alla Ferrari per ‘unsafe release’, ma nessuna penalità al pilota.

La notizia

La Ferrari è stata multata di 10mila euro per ‘unsafe release‘, ma nessuna penalità è stata inflitta al pilota. Così hanno deciso i Commissari che avevano messo sotto investigazione l’incidente in pit-lane tra Leclerc e Norris nelle Libere 2. “Il membro del team, che era responsabile della condotta sicura durante il rilascio dell’auto 16, ha valutato male la situazione e ha dato istruzioni poco chiare alla LEC, che non poteva vedere l’auto di NOR. Di conseguenza, entrambe le auto si sono scontrate“