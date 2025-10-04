SI HD

Musetti-Darderi: esordio ok a Shanghai out invece Arnaldi

Musetti-Darderi: esordio ok a Shanghai out invece Arnaldi

Esordio vincente per Lorenzo Musetti e Luciano Darderi a Shanghai, ora i due si ritroveranno avversari nel terzo turno. Il toscano, in corsa per le Finals di Torino, ha sconfitto per 6-4 6-0 l’argentino Francisco Comesana mentre l’italo argentino ha superato il cinese Bu con un doppio 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Esce invece di scena Matteo Arnaldi. L’azzurro ha ceduto per 6-4 6-4, in un’ora e mezza esatta di partita, allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n. 20 ATP e testa di serie numero 18).

