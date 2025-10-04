Sinner, tennis sotto shock: la rivelazione è sconvolgente

Per l’ennesima volta, si sta parlando di Jannik Sinner, specialmente per quanto effettivamente accaduto nelle ultime ore.

Jannik Sinner è un giocatore straordinario, che nonostante la giovane età ha già conquistato numerosi traguardi che la stragrande maggioranza degli altri tennisti neanche si immagina di poter compiere nel corso di una intera carriera. Nonostante questo, il giocatore italiano non intende assolutamente fermarsi.

Anzi, desidera procedere verso la direzione che può portarlo a vicnere ancora e ancora, in lungo e in largo. Certo, tra il dire e il mare – specialmente in uno sport fortemente competitivo come il tennis – ci sono di mezzo un paio di oceani, ma in ogni caso l’ambizione dell’ex numero uno al mondo è chiaramente quella di scrivere altre pagine di storia.

Comunque, sempre in riferimento a Sinner, quanto capitato nelle ultime ore ha largamente fatto discutere appassionati e addetti ai lavori.

Sinner, incredibile ma vero: che cosa è successo stavolta

Jannik Sinner è un giocatore che in Italia è molto apprezzato e amato, ma non si tratta di qualcosa che riguarda solamente il nostro Paese; l’altoatesino numero due al mondo della classifica ATP riceve apprezzamenti un po’ ovunque, ed è successa la stessa cosa anche in Cina nelle ultime ore. Dopo che c’è stato un annuncio, è arrivato anche il mantenimento di una promessa veramente molto particolare. Gli organizzatori dello Shanghai Masters, infatti, hanno preso la decisione di dedicare a Jannik Sinner una statua in cui il campione italiano è stato raffigurato in qualità di guerriero dell’esercito di terracotta.

Per coloro che non hanno idea di cosa si tratta, l’esercito di terracotta è un insieme di statue rinvenute nel mausoleo del primo imperatore Qin nei pressi della città di Xi’an, capoluogo dello Shaanxi. Non parliamo di un esercito reale, ma simbolico, realizzato tra il 246 e il 206 a.C. e destinato a servire il primo imperatore cinese Qin Shi Huang nell’aldilà, che è lo stesso che ha fatto costruire la Grande Muraglia Cinese.

Tornando alla statua dedicata a Sinner, dopo averla vista il tennista azzurro ha posato con un sorriso accanto alla sua replica, che fra le altre cose sembra davvero avere un fisico assai imponente e autoritario. Non è proprio la fotocopia di Sinner, tuttavia lo ricorda notevolmente per quel che rappresenta in campo e ha dimostrato di rappresentare nel quadrato di gioco negli ultimi anni. Un momento di relax e divertimento prima di ‘combattere nell’arena’ vera e propria, in cui è atteso nei prossimi giorni.