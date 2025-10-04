Sottil si sblocca e trascina il Lecce: primi 3 punti per Di Francesco

Vince 0-1 il Lecce al Tardini contro il Parma e centra così il primo successo stagionale proprio prima della sosta di Ottobre. A decidere la gara un tiro-cross di Riccardo Sottil al 38′ del primo tempo che sorprende un colpevole Suzuki.

Le ufficiali

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Circati; Britschgi, Sorensen, Bernabé, Keita, Valeri; Cutrone, Pellegrino. A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Estévez, Almqvist, Løvik, Begić, Ordonez, Djurić, Troilo, Trabucchi, Plicco. Allenatore: Carlos Cuesta.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Berisha, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Sottil. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Banda, Kouassi, Camarda, Kaba, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Sottil la sblocca

Ad iniziare meglio è il Parma dopo 5 minuti, ottimo lavoro di Pellegrino che accomoda per Bernabé, conclusione del centrocampista che sfiora soltanto la porta. Si resta 0-0. Al 9′ è il Lecce ad affacciarsi all’area del Parma, un pronto Circati salva però su Stulic. Al 27′ fuori in lacrime un dolorante Valeri nel Parma dentro al suo posto Lovik. Dopo una fase bloccata al 33′ torna a farsi vedere il Lecce con Berisha il centrocampista calcia ma trova pronto Suzuki a deviare in calcio d’angolo. Da lì il Lecce trova fiducia e al 38′ trova il vantaggio. Tiro-cross da sinistra di Sottil che attraversa tutta l’area e sorprende un non perfetto Suzuki per il vantaggio del Lecce. Al 44′ anche Pierotti ci prova. Stulic serve l’argentino che da posizione centrale calcia male trovando pronto il portiere avversario. Al 48′ guizzo del Parma, Britschgi ci prova ma trova davanti a se un grande Falcone che salva.

Primi 3 punti per il Lecce

Subito un cambio nel Parma. Fuori Britschgi dentro Almqvist. Primi 20 minuti di ripresa senza guizzi, al 66′ Cuesta e Di Francesco cambiano un giocatore a testa. Fuori Sottil per Banda nel Lecce, fuori Sorensen per Benedyczak per il Parma. Al 76′ torna pericoloso il Parma con Cutrone. L’attaccante italiano ci prova su assist di Lovik senza riuscire però a trovare il gol del pareggio. Secondo cambio nel Lecce. Fuori Stulic, dentro Francesco Camarda, reduce dal primo gol in Serie A. Il Parma si getta all’attacco ma non passa. Al 81′ un super Tiago Gabriel dice di no a Pellegrino. Al 83′ esce Lovik, entrato per Valeri infortunato nel Parma dentro la quarta punta, Djuric. Fuori anche Bernabé per Estevez. Lecce che cambia al 88′ fuori Berisha e Coulibaly, dentro Kaba e Ndaba. Al 90′ proteste del Lecce per un contatto Danilo Veiga-Almqvist. Nulla da segnalare per Doveri. Concessi 8 minuti di recupero. Al 92′ Parma pericoloso con Del Prato. Decisivo un super Falcone che salva in corner.