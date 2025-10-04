Tennis, delusione azzurra a Shangai: tanti gli azzurri eliminati

In attesa dell’esordio di Jannik Sinner a Shanghai l’Italia perde 3 dei suoi tennisti. Sono infatti stati eliminati Cobolli, Bellucci e Nardi. Per Sinner, l’esordio avverrà contro il tedesco Daniel Altmaier. Eliminato Flavio Cobolli, superato dallo spagnolo Munar, numero 41 al mondo, 7-5 6-1 ma non solo: ko anche Bellucci e Luca Nardi, sconfitto 6-3-6-4 il primo contro Machah e 6-3, 7-6 il secondo contro il francese Perricard. Passa invece il turno Novak Djokovic che ha sconfitto 7-6(2) 6-4 Marin Cilic.