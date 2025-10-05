SI HD

Fiorentina, la crisi continua: Pioli e Kean non sembrano preoccupati

Al termine del match perso in casa 1-2 contro la Roma, Stefano Pioli e Moise Kean hanno parlato ritenendosi non preoccupati per il momento che sta passando la squadra. Ecco le loro parole:

Stefano Pioli, allenatore Fiorentina

 

Pioli: “Il problema sono i risultati”

Così il tecnico gigliato Stefano Pioli dopo il ko 1-2 contro la Roma: “Abbiamo fatto la partita con grande generosità e la giusta qualità, compattezza. Ma i dettagli hanno fatto la differenza. Noi abbiamo avuto più occasione. Oggi dispiace per tutti. E’ un inizio molto particolare, noi siamo lontanissimi dalla Roma in questo momento. Non siamo lontani dal punto di vista della forza però la Roma ha vinto sempre di misura, quindi questo significa che concedono poco. Hanno la miglior difesa, e noi oggi abbiamo creato. La prestazione c’è, il risultato no“.

Sul momento negativo di Albert Gudmundsson: E’ un giocatore che ha qualità, può fare di più. Oggi ha lavorato bene, ma non è stato incisivo. L’ho levato perché volevo un attaccante di peso in più“.

Sul Doppio centravanti: Dipenderà molto dalle nostre condizioni, dallo schieramento degli avversari. Davanti abbiamo dei giocatori forti, oggi forse per la prima volta siamo stati veramente pericolpsi. Non meritavamo la sconfitta se guardiamo la nostra prestazione“.

Sente la fiducia della società? Il problema non è il mio futuro, è trovare i risultati. Siamo tutti uniti, abbiamo un calendario tosto e pensiamo alle prossime sfide“.

Kean, attaccante Fiorentina

Kean: “Siamo stati sfortunati, credo nella squadra”

Così ha parlato invece Moise Kean: “Abbiamo avuto sfortuna, con un palo e una traversa, anche l’occasione di Gosens. La Roma è un’ottima squadra. Ci è andata un po’ di sfiga. Continueremo a lavorare“.

Con Piccoli come vi trovate: Ci troviamo bene, mi trovo bene a giocare con due punte. Oggi abbiamo avuto pochi spazi nel secondo tempo. La Roma gioca bene, potevamo sfruttare qualche occasione in più“.

Poi prosegue: “Sul gol potevamo difendere meglio, impareremo da queste sconfitte. Possiamo fare grandi cose, siamo un’ottima squadra“.

Sulle prossime gare: Ne usciremo positivi, credo molto in questa squadra. Crediamo in noi, il mister per primo. Faremo un’ottima stagione. L’importante è non abbassare la testa, staremo dietro al mister e ci lavoreremo dietro“.

