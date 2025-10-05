Infortunio Politano: le condizioni. Salta la Nazionale: chi lo sostituisce

Un infortunio che costa la convocazione a Politano, l’attaccante del Napoli è stato sostituito da Kevin De Bruyne al 52′ del match contro il Genoa e non per una scelta tecnica di Antonio Conte. Il tecnico azzurro aveva parlato di un affaticamento per il giocatore dopo il match. Conte aveva lasciato a Gattuso ogni decisione sulla convocazione o no del giocatore. Decisione arrivata già in serata con Gattuso che ha escluso Matteo Politano dall’elenco dei convocati, al suo posto un altro giocatore del Napoli, Leonardo Spinazzola.

Politano, le condizioni

Così Antonio Conte aveva parlato dopo il match: “Politano ha avuto un affaticamento, ho grande rispetto per la Nazionale, vedranno loro cosa fare”. Matteo Politano ha quindi riportato un affaticamento muscolare, nelle prossime ore il giocatore svolgerà i controlli di rito per determinare se ci sia o no una lesione. In caso di nessuna lesione il rientro del giocatore dovrebbe avvenire già nel prossimo match di campionato dopo la sosta quando gli azzurri affronteranno in trasferta contro il Torino.

Italia, la scelta del sostituto

Gennaro Gattuso ha scelto di non convocare Matteo Politano per le gare della Nazionale Italiana dopo l’infortunio avuto contro il Genoa. Al suo posto ci sarà Leonardo Spinazzola. Il terzino del Napoli sta vivendo un inizio magico di stagione, 7 gare 1 gol e 1 assist e ora il ritorno in Nazionale. Spinazzola parteciperà quindi alle gare dell’Italia valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 con Estonia (11 ottobre, Tallinn) e Israele (14 ottobre, Udine).