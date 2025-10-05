Juve-Milan, Tudor senza Bremer: come rivoluziona la difesa

Manca sempre meno al posticipo della sesta giornata di Serie A tra Juventus e Milan. Bremer e Thuram dovrebbero partire dalla panchina. La novità per Tudor è rappresentata da Rugani al centro della difesa con Gatti e Kelly. Confermati McKennie a centrocampo come in Champions, e David al centro dell’attacco. Allegri recupera Tomori e difesa confermata con Gabbia e Pavlovic

Sulla sinistra Bartesaghi al posto dello squalificato Estupinan.

Probabili formazioni Juventus-Milan: le scelte di Tudor e Allegri

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Giménez. All. Allegri

Juventus-Milan: il commento di Tudor

“Che gara sarà non lo so, non ho la sfera di cristallo. Squadra di primissimo livello il Milan, grande allenatore, grandi giocatori. Sono in un buon momento. Giochiamo in casa nostra, vogliamo fare una bella gara – ha detto l’allenatore della Juventus – Ci manca la vittoria, ovvio, ma io analizzo le prestazioni e la squadra ha fatto due grandi gare con Atalanta e Villarreal: ha fatto meglio dell’avversario e è mancato poco per vincere. La squadra la vedo bene, anche in crescita. Ma siamo la Juve e il pari non basta”.

Juventus-Milan, l’analisi di Allegri

“Una bellissima partita, perché Juve-Milan è sempre straordinariamente bella. Per un noi è importante fare un ulteriore passettino. Bisognerà essere molto bravi per passare una bella sosta. Ho vissuto la settimana normalmente. Quel che conta è la partita. Sarà una sfida bella in cui ci sono tre punti in palio. Affrontiamo una squadra che non ha mai perso, sarà una bella partita da giocare. Rivincita assolutamente no. Quando sono andato alla Juventus ho ringraziato il Milan e i tifosi per il periodo che avevo svolto. Ora devo ringraziare la Juventus. Sono stato fortunato a passare quattro anni al Milan, questo è il quinto al Milan, e otto alla Juventus”.