Napoli col brivido: il Genoa si illude poi la rimonta degli azzurri

Termina 2-1 la sfida del Maradona tra Napoli e Genoa, azzurri in grande difficoltà nella manovra che vanno sotto nel primo tempo, a segnare è Ekhator. Gol del pari che arriva nella ripresa e viene firmato da Anguissa. Al 75′ è poi Hojlund a fissare il punteggio sul 2-1 finale.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Norton-Cuffy; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator.

Ekhator la sblocca

5 minuti ed è il Genoa a provarci. Tentativo di Vasquez ma il tiro termina sul fondo. Al 8′ una carambola premia Hojlund che di petto non riesce però a superare Leali. 2 minuti e ancora Genoa che ci prova, questa volta con Ekhator che non trova il gol. Al 12′ nuovamente Napoli, questa volta con Politano, l’attaccante manca però l’occasione. Al 35′ passa in vantaggio il Genoa. Accelerazione vincente di Norton-Cuffy sulla destra e cross perfetto sul primo palo a trovare Ekhator sul primo palo con l’attaccante classe 2006 di tacco indirizza in porta per l’1-0. In chiusura di primo tempo il Napoli perde per infortunio Lobotka, al suo posto entra Gilmour.

Anguissa fa 1-1, Hojlund la decide

Al 52′ il Napoli perde anche Politano per infortunio, entra De Bruyne al suo posto. Fuori anche Olivera per Spinazzola, nel Genoa era intanto uscito Marcandalli per Otoa. Pari azzurro che arriva al 61′. Cross di Spinazzola e carambola in area di rigore sulla respinta si avventa Anguissa che fa 1-1. Doppio cambio per Vieira, dentro Thorsby e Ekuban fuori Malinovskyi e Ekhator. Al 70′ il Napoli sfiora il gol con Di Lorenzo ma un super Leali salva il Grifone. Pochi istanti e il Napoli fa 2-1 con Hojlund lanciato a rete da De Bruyne ma il belga partiva da posizione di fuorigioco. Poco dopo è ancora Di Lorenzo che ci prova ma trova il palo. Al 76′ passano gli azzuri, a segnare è Hojlund. Conclusione di Anguissa respinta da Leali, sulla ribattuta arriva Hojlund che segna il 2-1. Nuovi cambi nel Genoa, fuori Sabelli e Vitinha, dentro Colombo e Carboni. Cambia anche il Napoli, Lucca per Hojlund e Gutierrez per Neres. Al 90′ è poi Lorenzo Lucca a sprecare (in fuorigioco, non sanzionato) la palla del 3-1, concesso corner. Al termine dei 4 minuti di recupero termina 2-1 per il Napoli che aggancia la Roma in vetta.