Napoli, Conte su infortuni Lobotka e Politano: ecco come stanno

Al termine del match tra Napoli e Genoa, vinto 2-1 dagli azzurri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte, tecnico degli azzurri. Ecco le sue parole: “Stiamo percorrendo una strada sconosciuta, continuo a dire che quest’anno sarà l’anno più complesso per noi, con il fatto di dover giocare la Champions e l’anno scorso non aver giocato niente, nemmeno una coppetta, non avevi una rosa assolutamente strutturata per fare tutti questi impegni, rispetto alle altre già rodate e strutturate che hanno meccanismi già ben oliati e sono andati a migliorare negli anni. Noi affrontiamo una situazione totalmente nuova e abbiamo vinto lo Scudetto con una rosa molto limitata e con nove giocatori nuovi ci vuole tempo e pazienza, devono carburare ed entrare in determinate dinamiche“.

Sugli infortunati

Antonio Conte ha poi parlato delle condizioni di Politano e Lobotka, entrambi usciti per infortunio: “Politano ha avuto un affaticamento, ho grande rispetto per la Nazionale, vedranno loro cosa fare. (Decisione già arrivata, Politano non sarà convocato al suo posto con l’Italia ci sarà un altro azzurro, Spinazzola) Lobotka? E’ scivolato sul terreno di gioco, ha avvertito una fitta nella zona pube-adduttore“.

Conte conclude così

Antonio Conte conclude poi così: “Chiunque gioca contro il Napoli è normale che centuplichi le proprie forze, lo Scudetto al petto ottenuto con grande fatica e anche il Genoa ha giocato uomo contro uomo, poi nel secondo tempo sono cambiate le situazioni, come ho detto ai ragazzi in partite come queste dove puoi non vincerla, se c’è squadra, spirito, compattezza la squadra mi piace. Vanno fatti i complimenti ai ragazzi, sapendo che per noi c’è tanto tempo per lavorare e sarà una stagione complessa, sarà la base per il futuro“.