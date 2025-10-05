Napoli-Genoa, rivoluzione Conte: un big in panchina

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Norton-Cuffy; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator.

Napoli, le parole di Di Lorenzo

Venite dalla bella prestazione in Champions League. Come si riparte dopo la sconfitta in campionato: “Sicuramente in Champions abbiamo fatto una bella partita, un’ottima partita, però è un’altra competizione. Nel campionato veniamo da una sconfitta e vogliamo subito ripartire bene, anche perché dopo ci sarà la sosta delle nazionali. Vogliamo chiudere questo ciclo con una bella vittoria davanti ai nostri tifosi. La preparazione è stata buona, quindi siamo pronti per questa partita.”

Avete sempre avuto qualche difficoltà contro squadre, con tutto il rispetto, non del vostro valore qui al Maradona. Qual è lo step che dovete fare?: “Magari qualche difficoltà nello sbloccare la partita. Questa è la cosa più difficile quando affronti questo tipo di squadre. L’obiettivo è quello di partire forte, di fare una buona partenza e cercare quanto prima di sbloccarla, perché poi dopo le partite si mettono in un’altra maniera. L’obiettivo è quello, sono fiducioso e la preparazione è stata buona, quindi siamo pronti.”

Genoa, le parole di Masini

Il Genoa che pareggiò 2-2 rinviando la festa Scudetto del Napoli mostrò grande carattere, sempre dentro la partita, cattivo. In un momento così, guardando la classifica dove siete ultimi, c’è bisogno anche di quel tratto, di personalità e carica? “Certamente, da quando è arrivato il mister penso che quasi ogni partita abbiamo giocato con quell’atteggiamento lì. Oggi più che in altre partite, visto l’avversario, dobbiamo mantenere quel livello di grinta e di attenzione.”

Bisogna fare anche qualche gol perché lì fate fatica. È questione di soluzioni, magari un po’ di lucidità che manca lì davanti, di coraggio: “Noi lavoriamo da tante settimane per poter fare più gol, i frutti non si stanno vedendo ma speriamo di sbloccarci il prima possibile, già oggi. Sicuramente è l’aspetto su cui dobbiamo lavorare.”