Oysho Milano Premier Padel, in campo gli italiani

All’Allianz Cloud continua lo spettacolo dell’Oysho Milano Premier Padel P1 e l’Italia vola nel main draw anche con Riccardo Sinicropi, che insieme ad Alfonso Sanchez ha firmato una splendida vittoria per 6-2 5-7 6-3 su Clement Geens e Alejandro Jerez dopo oltre due ore di battaglia. Un successo dal sapore speciale per l’azzurro, che proprio a Milano ha iniziato a giocare a padel e dove lo scorso anno aveva raggiunto il secondo turno grazie al successo nel derby contro Marco Cassetta all’esordio. “Per me è un sogno. Sono molto legato a questa città e sto vivendo un’emozione unica – ha raccontato il classe 1990 al termine del match – ringrazio Alfonso perchè abbiamo giocato alla grande in queste qualificazioni. Ora godiamoci il main draw e speriamo di andare avanti anche se il livello del Milano P1 è sempre altissimo vista la presenza di tutti i big mondiali”, ha concluso Sinicropi che raggiunge quindi gli altri azzurri Marco Cassetta, Lorenzo Di Giovanni, Simone Cremona, Flavio Abbate, Aris Patiniotis, Alvaro Montiel, Denis Perino e Enzo Jensen.

Si qualificano al main draw anche la “Leyenda” Miguel Lamperti e Juani De Pascual, che hanno superato con un doppio 6-4 l’altra coppia italiana Iacovino-Graziotti al termine di un match equilibrato e di grande intensità che ha infiammato il Get Fit. Vittorie anche per Fuster-Solbes e Mouriño–Valenzuela contro gli altri italiani Noa Bonnefoy e Michele Brambilla, promettenti classe 2005 alla loro prima partecipazione in un P1, e la coppia formata da Denny Cattaneo e Santino Giustino. Da domani mattina si parte con il main draw: a Milano lo spettacolo continua.

PREMIER PADEL, INIZIA IL MAIN DRAW

Domani mattina inoltre si accendono i riflettori dell’Oysho Milano Premier Padel P1 con il primo turno del tabellone maschile, e ad inaugurare il programma sul Centrale: alle ore 9 saranno gli italiani Marco Cassetta e Facundo Dominguez, uno di fronte all’altro dopo aver vinto insieme la medaglia d’argento agli Europei del 2024. Cassetta giocherà con l’argentino Federico Chiostri, mentre Dominguez, nato a Mar del Plata ma con origini italiane, sarà in campo con lo spagnolo Javi Martinez. Subito dopo, nella parte alta del tabellone, occhi puntati su Flavio Abbate: il giovane talento siciliano recentemente convocato in Nazionale per la Final 8 della FIP Euro Padel Cup, che insieme allo spagnolo Manuel Castaño affronterà i qualificati Marc Sintes e Daniel Santigosa.

ALLIANZ CLOUD; IN CAMPO GLI AZZURRI

In campo anche l’altra coppia azzurra formata da Lorenzo Di Giovanni e Simone Cremona, che debutterà nel match ad alta intensità contro gli spagnoli Fede Mouriño e Rama Valenzuela, vera sorpresa della scorsa edizione in cui ha sfiorato i quarti di finale – in coppia con Pol Hernandez – dopo una sfida emozionante contro i Chingalan. Dalle qualificazioni arriva anche Riccardo Sinicropi, impegnato contro la coppia Abud-Mendez sul campo 2 del Get Fit. Saranno invece i fratelli Nuno e Miguel Deusgli avversari di Denis Perino e Nacho Piotto, mentre Aris Patiniotis giocherà in coppia con Jesus Moya contro Jose Jimeneze Maxi Sanchez Blasco. In campo anche “Alvarito” Montielinsieme a Juan Belluati nell’altro derby italiano contro l’amico Enzo Jensen, che giocherà con Emilio Sanchez. Domani spazio anche al tabellone femminile, con il secondo turno delle qualificazioni, decisivo per l’accesso al main draw che inizierà martedì. Derby, talenti italiani e grandi nomi: l’Oysho Milano Premier Padel è pronto a regalare nuove emozioni.