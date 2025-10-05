Paolini-Errani da favola: è festa anche a Pechino. Quarto titolo in stagione con dedica speciale | VIDEO

Sara Errani e Jasmine Paolini fanno il bis e vincono il doppio del torneo WTA 1000 di Pechino per il secondo anno consecutivo. Una vittoria molto importante quella del duo azzurro, appena confermatosi campione del Mondo con la maglia azzurra alla Billie Jean King Cup. La coppia di tenniste azzurre, che lo scorso anno hanno vinto anche l’oro olimpico, hanno conquistato il quarto titolo stagionale nel circuito di doppio. Oggi, il trionfo in finale è arrivato dopo una tiratissima partita 6-7 (1-7) 6-3 10-2 contro il duo Stollar (ungherese) e Kato (giapponese). La coppia azzurra ha conquistato nella capitale cinese il secondo titolo dopo quello che aveva già vinto nel 2024.

Dedica speciale

Alla fine del match vinto contro la coppia delle tenniste giapponesi e ungheresi non hanno fatto una vera e propria dedica, ma hanno festeggiato celebrando la doppietta cinese. Tanti i sorrisi nei festeggiamenti delle due tenniste, come spesso accade al termine dei loro trionfi.

Champions in Beijing 2 years in a row 🏆 👏#2025ChinaOpen pic.twitter.com/gigK2x1WJm — wta (@WTA) October 5, 2025

I successi di Paolini e Errani

Errani e Paolini, confermandosi campionesse a Pechino, hanno confermato di essere le protagoniste assolute del doppio femminile nel 2025, guidando la Race come coppia numero uno e conquistando con largo anticipo la qualificazione alle Finals di Riyadh, dove avevano già preso parte nella passata edizione. Come detto, per le due azzurre si tratta del quarto titolo stagionale, dopo i trionfi nei prestigiosi WTA 1000 di Doha (cemento) e Roma (terra), oltre allo storico successo al Roland Garros, primo Slam vinto insieme. Hanno inoltre raggiunto la finale sull’erba di Berlino (WTA 500) e le semifinali allo US Open. In totale, il bottino sale a nove trofei condivisi, inclusa la medaglia d’oro conquistata ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un palmarès che le consacra non solo tra le migliori del circuito attuale, ma anche nella storia recente del tennis. Sara Errani, già entrata nella leggenda insieme a Roberta Vinci completando il Career Grand Slam in doppio, ha ora aggiunto anche l’oro olimpico, raggiunto stavolta con Jasmine Paolini.

La felicità

“Ci siamo molto divertite in queste due settimane. Abbiamo giocato un ottimo torneo”, così ha palano la veterana Sara Errani al termine del match che ha consegnato a lei e a Jasmine il successo nel doppio del Wta 1000 di Pechino. “Sono molto fortunata di avere l’opportunità di giocare con Jas – ha aggiunto –. sappiamo quanto sia difficile impegnarsi in singolare e in doppio nel circuito. Ringrazio tutto il team per il loro supporto quotidiano, e tutto il pubblico. È bellissimo giocare su questo campo davanti a tanta gente“. Jasmine Paolini ha aggiunto un pensiero al pubblico cinese: “Grazie per tutto l’affetto che mi avete mostrato. È stata una finale dura, siamo riuscite a rimontare. Grazie a tutti, al nostro team e a Sara, è sempre bello poter giocare il doppio con lei, mi sta aiutando tanto anche in singolare“.