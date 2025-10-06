Emozione Egonu, non si trattiene: è al settimo cielo

La campionessa azzurra non trattiene le lacrime condivide un’esperienza speciale che le ha regalato forti emozioni

Reduce dal trionfo ai Mondiali di volley femminile, dove l’Italia ha superato la Turchia in una finale mozzafiato vinta 3-2, Paola Egonu vive un momento magico, segnato da emozioni forti e vittorie memorabili. Una sfida durissima, decisa al tie-break, che ha riportato l’Italia sul tetto del mondo, a ventitre anni di distanza dal primo titolo iridato conquistato nel 2002.

Un successo che arriva a un anno dall’oro olimpico di Parigi, confermando lo spirito combattivo e la determinazione di un gruppo straordinario. Con questa vittoria, le azzurre completano un ciclo storico, guidate da una delle stelle più luminose della pallavolo mondiale. Ma per Paola Egonu, in questi giorni, c’è stata anche un’altra emozione – diversa, personale, ma altrettanto intensa.

Egonu travolta dall’emozione: un momento indimenticabile per la Campionessa del Mondo

Interista dichiarata fin da bambina, Paola Egonu ha coronato un sogno nel cassetto: incontrare Lautaro Martínez, capitano dell’Inter. Il faccia a faccia è avvenuto ad Appiano Gentile, e per la pallavolista è stato un momento da ricordare. Un desiderio che Egonu aveva espresso pubblicamente già da tempo, e che finalmente si è concretizzato: un faccia a faccia tra due leader, due riferimenti delle rispettive squadre, uniti dalla stessa fame di vittoria e dallo stesso spirito di squadra.

Un incontro tra due capitani, leader delle rispettive squadre: lei, simbolo dell’Italia del volley; lui, trascinatore dei nerazzurri. I due si sono scambiati le maglie, sorrisi e parole che resteranno private, ma intrise di stima reciproca.

“È stata un’emozione unica“, ha raccontato Egonu ai microfoni di Inter TV, parlando anche della sua presenza allo stadio in occasione di Inter-Cremonese: “Un dialogo pieno di emozioni. Ho tanto da imparare.”

“Cosa ci siamo detti? Cose nostre”, ha risposto sorridendo, lasciando intendere la genuinità e la naturalezza dell’incontro. Ha poi sottolineato anche: “Cosa possiamo portare nella pallavolo? Si possono vedere delle similitudini, affetto, passione, non saprei ma è tutto bello”.

Per Egonu è stato un momento da ricordare, vissuto con la leggerezza di chi ama lo sport in tutte le sue sfumature. Un legame forte con la sua squadra del cuore e un’occasione per vivere da vicino un’altra realtà sportiva. La pallavolista e campionessa del mondo, da vera sportiva, ha inoltre sottolineato come lo sport – in ogni sua forma – sia un mondo di emozioni, affetto e passione, elementi che uniscono discipline diverse come il calcio e la pallavolo.