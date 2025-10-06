Juventus, pareggi indigesti. Ecco cosa non ha funzionato contro il Milan

Una Juventus che non morde, una Juventus che continua a soffrire di quella sindrome da pareggite che l’ha colpita anche lo scorso anno. Dopo un inizio apparentemente promettente, ecco che i bianconeri stanno vivendo il primo periodo complicato di una stagione che si preannuncia molto faticosa, soprattutto dal punto di vista mentale per una squadra che ha difficoltà nell’esprimersi ai massimi livelli secondo quelle che sono le piene potenzialità di ogni singolo individuo dello scacchiere di Igor Tudor.

Juventus, ecco qual è il vero problema

Contro il Milan, ecco l’ennesimo mezzo flop di questo inizio campionato. Andando ad analizzare nel dettaglio la prestazione dei vari reparti dei bianconeri, il dato che balza subito all’occhio è quella porta inviolata che la Juventus, nelle ultime uscite, ha fatto fatica a mantenere. E questa è già una buona notizia rispetto alle ultime uscite in cui la retroguardia ha sofferto, e parecchio. Difesa a parte, però, ecco i problemi più importanti di questa Juventus, ecco ciò che non ha funzionato.

Il centrocampo resta la parte più debole di questa squadra. Kenan Yildiz, lì in avanti, non può essere sempre il salvatore della patria caricandosi sulle spalle tutto il peso tecnico-tattico di centrocampo e attacco. Manuel Locatelli sta migliorando ma non è quel perno illuminante che magari si trovano Milan e Napoli, che possono contare su fuoriclasse come Luka Modric e Kevin De Bruyne. Questa Juventus deve trovare il modo per colmare lacune che, con il tempo, sono diventate sempre più complicate da nascondere. Igor Tudor ci mette grinta e dna bianconero ma non basta quando poi nei 90′ la squadra fa fatica a creare occasioni, passa per vie traverse per provare a creare pericoli.

Contro il Milan l’ennesima dimostrazione che il centrocampo è il punto debole di questa squadra, ennesima rispetto alle ultime uscite, una su tutte quella di Champions League contro il Villarreal. Diverse pedine continuano a soffrire, Teun Koopmeiners su tutte. Ecco perché Tudor, almeno in attesa del mercato di gennaio, deve trovare delle contromosse per far sì che una delle zone nevralgiche del campo si possa almeno avvicinare a quelle delle dirette avversarie perché, almeno per il momento, la differenza è sembrata davvero abissale.

Igor Tudor analizza la sfida appena conclusa con un pareggia da parte della Juventus contro il Milan: “È stata la partita che ci aspettavamo: difficile, contro una squadra forte. Un punto ce lo prendiamo, anche se il nostro obiettivo era vincere. Entrambe le squadre hanno creato occasioni, è stato un confronto equilibrato“. L’allenatore riconosce il valore dell’avversario ma sottolinea anche la buona prestazione dei suoi ragazzi, che hanno tenuto testa fino alla fine.