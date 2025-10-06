La Roma continua a volare. I giallorossi sono primi dopo la vittoria sulla Fiorentina e ora possono lavorare durante la sosta alla ricerca di nuove energie e continuità. E, nel frattempo, Gian Piero Gasperini potrebbe avere a disposizione un’altra pedina per il suo scacchiere. Uno degli acquisti dell’estate della Roma è stato Leon Bailey. L’esterno, arrivato dall’Aston Villa, si è però subito infortunato e Gian Piero Gasperini non ha potuto utilizzarlo in questo inizio di stagione. L’attesa però sta per giungere al termine perché il calciatore, infatti, presto potrebbe essere a disposizione della sua squadra.
L’annuncio show del padre dell’esterno della Roma
Ad annunciarlo è stato Craig Butler, padre adottivo di Leon Bailey, che tramite il suo profilo Instagram ha scritto: “Presto tornerà l’instancabile ricerca dell’eccellenza. Leon presto tornerà in campo per dare il massimo per la Roma e per farla tornare ai livello che nessuno avrebbe mai sognato. Ci credo, conosco mio figlio. Guardate e andate a prendere le patatine”.
Dichiarazioni euforiche da parte del padre del calciatore, che in Premier League ha dimostrato tutto il suo talento ma che in Italia ancora non ha avuto l’occasione di mettersi alla prova.
Roma, Gasperini si gode il primato ma frena sui grandi obiettivi. “Ecco cosa vogliamo”
Dopo la vittoria della Roma al Franchi contro la Fiorentina, Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione dei suoi giocatori, analizzando con lucidità i vari momenti della partita. Il tecnico giallorosso, sorridente ma sempre attento ai dettagli, ha evidenziato come la squadra abbia saputo leggere al meglio i diversi frangenti dell’incontro, alternando momenti di aggressività e gestione.
“Abbiamo interpretato la partita nel modo giusto – ha spiegato Gasperini –. Gli spazi che la Fiorentina ci concedeva erano invitanti e siamo riusciti a sfruttarli bene, soprattutto grazie a Dybala, che in alcune situazioni è stato determinante nel creare superiorità. Nella parte finale della gara c’era un po’ di fatica, per cui abbiamo preferito gestire piuttosto che forzare. L’unico vero rischio lo abbiamo corso sul tiro dalla distanza di Piccoli, difficile da evitare. Per il resto abbiamo mantenuto ordine e controllo, rischiando pochissimo nel secondo tempo”.
Con il suo consueto tono ironico, l’allenatore ha anche scherzato su un episodio curioso accaduto in campo: “Sì, ho chiesto il calcio d’angolo invece del rigore! (ride, ndr). Fa parte delle nostre qualità, ma ora dovremo diventare forti anche dal dischetto“, ha aggiunto, riferendosi ai recenti errori dagli undici metri in Europa League.
Parlando dell’andamento del match, Gasperini ha sottolineato la solidità mostrata nel primo tempo e la maggiore prudenza nella ripresa: “Abbiamo fatto un’ottima prima frazione da squadra vera. Dovbyk è cresciuto molto, lavora tanto per la squadra. Nel secondo tempo ho preferito inserire Dybala per tenere di più il possesso palla: in questo momento lui e Pellegrini sono i giocatori con la tecnica migliore. Hanno saputo gestire la sfera e difenderla nei momenti più delicati. Contro una squadra fisica come la Fiorentina, con Kean e Piccoli, potevamo soffrire di più, ma siamo stati bravi a mantenere compattezza e continuità nella manovra”.