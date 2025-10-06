La Roma continua a volare. I giallorossi sono primi dopo la vittoria sulla Fiorentina e ora possono lavorare durante la sosta alla ricerca di nuove energie e continuità. E, nel frattempo, Gian Piero Gasperini potrebbe avere a disposizione un’altra pedina per il suo scacchiere. Uno degli acquisti dell’estate della Roma è stato Leon Bailey. L’esterno, arrivato dall’Aston Villa, si è però subito infortunato e Gian Piero Gasperini non ha potuto utilizzarlo in questo inizio di stagione. L’attesa però sta per giungere al termine perché il calciatore, infatti, presto potrebbe essere a disposizione della sua squadra.

L’annuncio show del padre dell’esterno della Roma

Ad annunciarlo è stato Craig Butler, padre adottivo di Leon Bailey, che tramite il suo profilo Instagram ha scritto: “Presto tornerà l’instancabile ricerca dell’eccellenza. Leon presto tornerà in campo per dare il massimo per la Roma e per farla tornare ai livello che nessuno avrebbe mai sognato. Ci credo, conosco mio figlio. Guardate e andate a prendere le patatine”.

Dichiarazioni euforiche da parte del padre del calciatore, che in Premier League ha dimostrato tutto il suo talento ma che in Italia ancora non ha avuto l’occasione di mettersi alla prova.

Dopo la vittoria della Roma al Franchi contro la Fiorentina, Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione dei suoi giocatori, analizzando con lucidità i vari momenti della partita. Il tecnico giallorosso, sorridente ma sempre attento ai dettagli, ha evidenziato come la squadra abbia saputo leggere al meglio i diversi frangenti dell’incontro, alternando momenti di aggressività e gestione.