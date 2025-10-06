Non ce la fa, annuncio ufficiale: anche Sinner è senza parole

L’annuncio ufficiale, arrivato nelle ultime ore, ha spiazzato veramente tutti quanti: scopriamo di cosa stiamo parlando.

Quando parliamo di sport, forse siamo fin troppo abituati alla perfezione. All’idea che gli sportivi di alto livello siano o debbano essere imbattibili, sempre inarrestabili, senza la minima decaduta. Chiaramente, però, ciò non è assolutamente plausibile. Questo perché i più grandi atleti del mondo rimangono pur sempre degli esseri umani, quindi è sostanzialmente normalissimo che subiscano delle battute d’arresto.

Pensiamo a Jannik Sinner, numero due al mondo nel tennis, che ha avuto momenti difficili come i tre mesi di stop per squalifica nel 2025. Eventi che possono demoralizzare una persona. Oppure anche gli infortuni di Matteo Berrettini, un grande talento purtroppo in grandissima difficoltà fino a questo momento. E adesso pare che ci sia un altro atleta che sta vivendo situazioni simili in questo momento.

Niente da fare, è ufficiale: di cosa si tratta

Colui al quale facciamo riferimento è Giulio Ciccone, ciclista italiano in forze alla Lidl-Trek, che purtroppo di recente ha annunciato attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram che dovrà dire addio alla speranza di partecipare al Giro dell’Emilia. Una corsa che è già iniziata e che non prevede di trovare ai nastri di partenza e a quelli di arrivo l’azzurro. Per l’occasione, è stato sostituito all’ultimo minuto da Simone Consonni.

Ciccone spera di essere della partita almeno per il Giro della Lombardia, anche se il forfait potrebbe avvenire pure in questo preciso caso. Il suo annuncio, comunque, non lascia spazio a particolari dubbi. Ha ammesso di essersi ammalato dopo i Campionati Mondiali e di essere sceso dalla bicicletta da una settimana mentre si sta attualmente piano piano riprendendo. Voleva dare il massimo nelle gare finali della stagione in Italia, “ma non sono pronto per essere sulla linea di partenza in questo momento. Nessuna decisione ancora sul Lombardia, perché spero di tornare in tempo per correre una delle mie gare preferite dell’anno”.

Queste sono le dichiarazioni espresse sui social media da Giulio Ciccone. Grande amico di Jannik Sinner, i due sono stati notati alla guida di una bicicletta in più occasioni. Sicuramente anche il tennista altoatesino sarà dispiaciuto della notizia, tuttavia si tratta di eventi che possono capitare a tutti quanti. L’importante è che il ciclista italiano in questione si riprenda in tempo per le prossime sfide della stagione e dell’anno. Di sicuro, le possibilità di ottenere risultati eccellenti ci sono eccome.