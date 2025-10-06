Pulisic, sfogo duro dopo il rigore fallito: “Mi uccide deludere il Milan”

Un risultato che non accontenta nessuno, il pareggio 0-0 dello Stadium tra Juventus e Milan, frena per entrambe la corsa alla vetta con i bianconeri agganciati ora dall’Inter e i rossoneri che devono rincorrere le fuggitive Roma e Napoli. Protagonista in negativo della sfida è stato stranamente Christian Pulisic. Captain America, spesso uomo decisivo per il Milan si è mostrato poco freddo e frettoloso nel momento del bisogno calciando in curva il rigore della possibile vittoria guadagnato da Santiago Gimenez. Al termine della gara il calciatore si è espresso tramite il proprio profilo social sottolineando l’amarezza e quanto sia dispiaciuto per l’errore che ha frenato la corsa dei rossoneri in Serie A.

La reazione social

Al termine del match pareggiato 0-0 contro la Juventus, Christian Pulisic ha parlato così tramite il suo profilo Instagram: “Mi uccide deludere questo club. Lavorerò 10 volte di più per sistemare le cose. Forza Milan sempre“. Un messaggio chiaro da parte di uno dei leader dei rossoneri. Pulisic al termine della gara pareggiata contro i bianconeri si è preso la responsabilità di un errore, il primo stagionale, che è risultato decisivo ai fini del risultato. Un gesto quello di Captain America sicuramente da apprezzare da parte di un giocatore che in carriera ha sbagliato soltanto due volte un calcio di rigore, l’ultimo nella scorsa stagione contro il Torino. Sono invece 13 su 15 le realizzazioni dagli undici metri per Pulisic nella sua carriera. Ecco la storia di Christian Pulisic con cui chiede scusa e promette sempre maggior impegno ai tifosi del Milan:

Milan, Pulisic sbaglia soltanto a Torino

La città di Torino rappresenta una maledizione per Christian Pulisic. L’attaccante del Milan ha infatti sbagliato soltanto due volte un calcio di rigore in un match da 90 minuti e sempre a Torino, il primo errore era capitato il 22 febbraio 2025 nel match perso 2-1 dai rossoneri contro il Torino. In quel caso fu decisivo Vanja Milinkovic Savic che neutralizzò il calciatore Americano. Match deciso dal gol di Gineitis e l’autorete di Thiaw. Per il Milan in gol Reijnders.

Una statistica interessante e che si va ad incastonare in una serie di rigori sbagliati da parte di tutto il Milan negli ultimi 12 mesi i rossoneri hanno infatti trasformato soltanto 2 rigori su 7 ricevuti. I 5 errori sono tra l’altro stati commessi da 4 calciatori diversi, 2 gli errori dell’Americano contro il Torino e appunto contro la Juventus. 1 a testa invece per Theo Hernandez, Tammy Abraham, entrambi contro la Fiorentina e Santiago Gimenez, nel ko 2-1 al Maradona contro il Napoli della scorsa stagione.